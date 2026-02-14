Több tízezer embernek jön a vízóracsere csak Budapesten

Idén a Fővárosi Vízművek területén 70 ezer fogyasztási helyen jár le a lakás-mellékvízmérők hitelessége, a mérők a felhasználók tulajdonában állnak, cseréjükről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk – közölte a Fővárosi Vízművek.

A hitelesítés éve a mérő számlapjáról és a vízdíjszámláról is leolvasható. A hitelességi idő nyolc év, így idén a 2018-ban felszerelt órákat kell lecseréltetni.

A mellékmérők a hitelesítés évében és még további nyolc évig hitelesek, tehát a 2026 első felében és az év végén felszereltek egyaránt 2034. december 31-én járnak le.

A mérőcsere legegyszerűbben a Fővárosi Vízművek munkatársainak és szerződött partnereinek közreműködésével intézhető el, akik a szereléshez és üzembe helyezéshez szükséges minden teendőt elvégeznek.

A Fővárosi Vízművek javasolja fogyasztóinak, hogy minél hamarabb gondoskodjanak hiteles mérő beszereléséről.

A megrendelést érdemes az év második hónapjára időzíteni, ugyanis február 1. és 28. között a Fővárosi Vízművek és számos szerződött partnere akciót hirdet a mellékmérők cseréjére.

A kedvezmény vonatkozik az egyéni és a csoportos cserére is.

A mellékmérők biztosítják a fogyasztásalapú elszámolást. Ahol nincsenek, ott a társasház szabályzata szerinti becsült érték alapján fizetnek a felhasználók. A szolgáltató kizárólag hiteles mellékvízmérővel felszerelt fogyasztási helyre állíthat ki számlát.

További információk a Fővárosi Vízművek honlapján.