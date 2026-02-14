ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Fotó: Infostart

Több tízezer embernek jön a vízóracsere csak Budapesten

Infostart

Idén a 2018-ban felszerelt vízórák hitelességi ideje jár le: a Fővárosi Vízművek területén 70 ezer lakás mellékvízmérőit kell lecseréltetniük a tulajdonosoknak idén.

Idén a Fővárosi Vízművek területén 70 ezer fogyasztási helyen jár le a lakás-mellékvízmérők hitelessége, a mérők a felhasználók tulajdonában állnak, cseréjükről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk – közölte a Fővárosi Vízművek.

A hitelesítés éve a mérő számlapjáról és a vízdíjszámláról is leolvasható. A hitelességi idő nyolc év, így idén a 2018-ban felszerelt órákat kell lecseréltetni.

A mellékmérők a hitelesítés évében és még további nyolc évig hitelesek, tehát a 2026 első felében és az év végén felszereltek egyaránt 2034. december 31-én járnak le.

A mérőcsere legegyszerűbben a Fővárosi Vízművek munkatársainak és szerződött partnereinek közreműködésével intézhető el, akik a szereléshez és üzembe helyezéshez szükséges minden teendőt elvégeznek.

A Fővárosi Vízművek javasolja fogyasztóinak, hogy minél hamarabb gondoskodjanak hiteles mérő beszereléséről.

A megrendelést érdemes az év második hónapjára időzíteni, ugyanis február 1. és 28. között a Fővárosi Vízművek és számos szerződött partnere akciót hirdet a mellékmérők cseréjére.

A kedvezmény vonatkozik az egyéni és a csoportos cserére is.

A mellékmérők biztosítják a fogyasztásalapú elszámolást. Ahol nincsenek, ott a társasház szabályzata szerinti becsült érték alapján fizetnek a felhasználók. A szolgáltató kizárólag hiteles mellékvízmérővel felszerelt fogyasztási helyre állíthat ki számlát.

További információk a Fővárosi Vízművek honlapján.

Kezdőlap    Belföld    Több tízezer embernek jön a vízóracsere csak Budapesten

rezsi

fővárosi vízművek

vízóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

31,5-szeres ugrás a kormány által támogatott beruházásoknál, az akkugyárakhoz mentek a százmilliárdok

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű iparpolitikai támogatások korszaka a szerény 2024-es év után. Az egyedi kormánydöntésekkel megítélt ösztönzőknél a hangsúly még inkább a tőkeigényes feldolgozóipari beruházások felé tolódott, különösen az e-mobilitási–akkumulátoros értéklánc körül koncentrálódva. Eközben a százalékos támogatási arányok összességében mérséklődnek. A munkahelyteremtés továbbra is része a narratívának, ám a támogatási logika mindinkább stratégiai kapacitásépítésről, beszállítói pozíciókról és technológiai jelenlétről szól a 2025-ös szerződések alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon

Éles árverseny bontakozott ki a magyar újautó-piac legalsó szegmensében: egymást érik az árcsökkentések és az új, belépőszintű ajánlatok, most a Kia ígért a Volkswagen alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 05:25
Estig nyugalom várható, aztán bevadulhat az időjárás
2026. február 13. 21:34
Ha ilyen ásványvizet vett ne igya meg!
×
×
×
×