2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Az elsõ szavazó és a szavazatszámláló bizottság tagjai urnanyitás elõtt a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53-as szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor és Magyar Péter a hétvégén „összecsap"

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Politikai nagyüzem lesz az előttünk álló hétvégén. Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke évértékelő beszédet mond, míg a DK és a Jobbik kampánynyitó rendezvényt tart. Várkonyi Gyula összefoglalója.

A 2026-os országgyűlési választást megelőző kampányidőszak hivatalosan csak jövő szombaton kezdődik, de számos párt számára már ez a hétvége is ennek jegyében zajlik majd.

Elsőként Orbán Viktor miniszterelnök lép színpadra, aki szombaton, a beharangozott időpont szerint 11 órától tartja évértékelő beszédét. A Fidesz elnöke tavalyi beszédében nagy terveket vázolt fel, mint mondta: „2025 legyen az áttörés éve. A birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetünk is. Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi vagy nő. És pont. Sőt, azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.”

A Tisza Párt elnöke vasárnap várhatóan 14 órától értékeli az elmúlt évet a Hungexpon. Magyar Péter tavalyi beszédében már a kormányzati terveiről beszélt.

„Megtartjuk a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a méltó élethez szükséges kiegészítő nyugdíjat. Az uniós források segítségével segítjük a kis és középvállalatokat és a családi gazdálkodókat. Állami bérlakásépítési programot indítunk. Megreformálva visszahozzuk a korábbi területekre a KATA adózást.”

A DK szintén vasárnap tartja kampánynyitó nagygyűlését. Dobrev Klára először szólal fel pártelnökként ilyen rendezvényen, tavaly ugyanis még Gyurcsány Ferenc tartotta az évértékelőt.

„Ami az Orbán rendszerét illeti, ugye világos, hogy nem kormányfőt, hanem rendszert akarunk váltani. Világos, hogy nem csak a korrupcióval van a baj, meg nem csak a Rogán-féle kommunikációval, és nem tudom mivel van baj, a rendszerrel van a baj. Sem a rendszer, sem a kiszolgálóival nem nagyon szeretnénk mi együttműködni, sem így, sem úgy.”

A Jobbik Magyarországért Mozgalom vasárnap délután tartja kampánynyitó rendezvényét, ahol mások mellett Adorján Béla, a párt elnöke is felszólal.

