Estig nyugalom várható, aztán bevadulhat az időjárás

Északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, határozottabban délutántól kezd el vastagodni a felhőtakaró délnyugat felől. Estig nem valószínű csapadék, utána hazánk délnyugati felén egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A délkeletiről keletire, majd északiasra forduló szél megélénkül, késő este a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek északkeleten valószínűek.