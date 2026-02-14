ARÉNA - PODCASTOK
Full frame of a low angle shot of a gray sky with clouds of rain.
Nyitókép: Pakin Songmor / Getty Images

Estig nyugalom várható, aztán bevadulhat az időjárás

Infostart

Szombat éjjel éri el a Kárpát-medencét az a nedves légtömeg, amiből bőven fog csapadék hullani. Ezt aztán vasárnap hajnalra utoléri egy rendkívül hideg áramlás.

Északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyolfelhőzet érkezik, határozottabban délutántól kezd el vastagodni a felhőtakaró délnyugat felől. Estig nem valószínű csapadék, utána hazánk délnyugati felén egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A délkeletiről keletire, majd északiasra forduló szél megélénkül, késő este a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek északkeleten valószínűek.

