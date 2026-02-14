Elhunyt Nagy Sándor

A városvezető tájékoztatása szerint a helyi közösség egyik legelismertebb tagja távozott, aki évtizedeken át tartó munkásságával generációk szemléletformálásában vett részt. Nagy Sándor nemcsak testnevelő tanárként, hanem elkötelezett sportemberként is központi alakja volt a komáromi közéletnek; szakmai felkészültsége mellett humorával és közvetlen stílusával vívta ki tanítványai és kollégái tiszteletét.

A pedagógus elkötelezett támogatója volt a sport szeretetére való nevelésnek, saját életútja során sportolóként és edzőként is mintát mutatott a helyi fiataloknak. Rajongása a Ferencváros iránt közismert volt, történetei és pedagógiai módszerei révén pedig kitörölhetetlen nyomot hagyott a város oktatási és sporttörténetében - emlékeztet a kisalfold.hu.

Nagy Sándor végső búcsúztatására február 20-án, 14 órakor kerül sor a komáromi temetőben.