Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét - Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
Nyitókép: Nébih

Ha ilyen ásványvizet vett ne igya meg!

Infostart / MTI

Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét - Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az "AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes" elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza.

A Magyarvíz Kft. pedig az "Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes" nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy e termékeket ne fogyasszák.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján.

