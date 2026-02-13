Ha ilyen ásványvizet vett ne igya meg!

A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az "AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes" elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza.

A Magyarvíz Kft. pedig az "Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes" nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy e termékeket ne fogyasszák.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján.