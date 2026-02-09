Kigyulladt egy benzinkút Nagyatádon

Tűz ütött ki hétfő reggel egy benzinkút épületében Nagyatádon. A Berzencei útra a helyi tűzoltókat riasztották – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése nyomán az Index.

A helyszínre érkező tűzoltók sugárfedezetet biztosítva, légzőkészülékben vonultak be az épületbe, és három vízsugárral oltották el a lángokat. Az épület tetején elhelyezett napelemek miatt különös óvatossággal kellett eljárniuk. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre, hogy segítséget nyújtson az oltásban.