ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.47
usd:
318.23
bux:
129478.23
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
firefighters battle a wildfire
Nyitókép: Toa55/Getty Images

Kigyulladt egy benzinkút Nagyatádon

Infostart

A lángok hétfő reggel csaptak fel a töltőállomás épületében, a tűzoltóknak különös figyelmet kellett fordítaniuk az oltás során a tetőn található napelemekre.

Tűz ütött ki hétfő reggel egy benzinkút épületében Nagyatádon. A Berzencei útra a helyi tűzoltókat riasztották – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése nyomán az Index.

A helyszínre érkező tűzoltók sugárfedezetet biztosítva, légzőkészülékben vonultak be az épületbe, és három vízsugárral oltották el a lángokat. Az épület tetején elhelyezett napelemek miatt különös óvatossággal kellett eljárniuk. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult a helyszínre, hogy segítséget nyújtson az oltásban.

Kezdőlap    Belföld    Kigyulladt egy benzinkút Nagyatádon

tűz

katasztrófavédelem

tűzoltók

benzinkút

nagyatád

somogy vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: ezt csak egyszer lehet eljátszani, és utána valószínűleg vége az iráni vezetésnek

Elemző: ezt csak egyszer lehet eljátszani, és utána valószínűleg vége az iráni vezetésnek
Irán nyilvánosságra hozta, mit lépne, ha az Egyesült Államok háborút indítana ellene. Teherán rakétazáporokat, proxyhaderők bevetését, kibertámadásokat, valamint a Hormuzi-szoros lezárását, azaz a globális olajszállítások megzavarását ígéri. A szoroson halad át a világ olaj- és LNG-termelésének a 20 százaléka, ugyanakkor ennek akadályozását nem véletlenül nem lépte még meg soha Teherán – mondta az InfoRádióban Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.
Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül

Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül

Zalában több mint 200 ezer tőke szőlőt jelöltek ki kivágásra az aranyszínű sárgaság terjedése miatt. A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a hideg tél sem állítja meg a fitoplazma terjedését.
 

Egyre drámaibb a helyzet a rovarvilágban, ami az emberek egészségére is kihathat

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat

Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat

Az Európai Unió elindította eddigi legnagyobb félvezető-kísérleti üzemét, a NanoIC-t az IMEC leuveni központjában. A 2,5 milliárd eurós beruházás a következő generációs, két nanométer alatti chiptechnológiák fejlesztését gyorsítja, amelyek kulcsfontosságúak a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az egészségügy és a 6G-hálózatok számára - derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon

Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon

A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Lai's supporters say this amounts to a death sentence, but authorities say it demonstrates the rule of law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 12:34
Elfogták a banki csalókat – videó
2026. február 9. 12:12
Indul a „három az egyben” képzés, összekapcsolják a technikumokat és az egyetemeket
×
×
×
×