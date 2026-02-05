Újabb béremelést ígért a közszférában a kormány – a nap hírei

Újabb béremelést ígért a közszférában a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: az egymillió forintos otthonteremtési támogatás mindenkinek jár, így azoknak a honvédelmi dolgozóknak is, akik nem részesültek a fegyverpénzből.

Mától jogilag és gyakorlatilag is építés alatt álló atomerőműnek minősül Paks II, miután megkezdődött az alapozás – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a helyszínen arról számolt be, hogy lekerült a földbe az első beton.

Emeli az energiatároló-pályázat támogatási keretösszegét a kormány, de konkrét összeget nem említettek. Eddig 75 ezren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra, amelynek a jelenlegi keretösszege 100 milliárd forint.

Emelték a 30 milliárdos keretösszeget és meghosszabbították a jelentkezési határidőt a vállalati elektromos autó programban. A támogatás további 5 milliárd forinttal bővül, a pályázatokat április közepéig lehet benyújtani.

Csaknem 450 munkahely jön létre Jászfényszarun az Evoring kínai autóipari beszállító beruházásával. A 39 milliárd forintos fejlesztést a kormány 7 milliárd forinttal támogatta.

A Fővárosi Törvényszék a visszamenőleges hatályú kormányrendelet ellenére is megtartja a szolidaritási hozzájárulás miatt Budapest által indított, március 16-ra kitűzött per tárgyalását. A testület szerint a kormányrendelet sérti a jogbiztonság és jogállamiság elvét. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége közleményében azt írta, a rendelet sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, a jogbiztonság elvét, a joghoz való hozzáférés elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát. Eközben a Szigetszentmiklós által szolidaritási hozzájárulás ügyében indított pert a kormányrendelet ellenére sem szüntette meg a bíróság.

Petíciót indít a Tisza párt a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért. Főként a külképviseleti szavazóhelyiségek számának növelését követelik.

Megjelent az a jogszabálytervezet, amely már a társasházi építkezés alatt is biztosítja az Otthon Start és Csok Plusz kamattámogatott lakáshitelek folyósítását. A társadalmi egyeztetésre február 13-ig várják a véleményeket.

Eredménytelen lett a tavaly ősszel bejelentett HÉV-járműbeszerzési tender. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, Vitézy Dávid szerint így elveszett 114 milliárd forint uniós forrás. A közlekedési tárca úgy reagált: a HÉV-flotta megújulása nem marad el.

Nem szavazta meg a győri közgyűlés a városvezető javaslatát saját feloszlatására az éjszakába nyúló ülésén. A testület a Fidesz-frakció szavazataival úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást indít Pintér Bence polgármester ellen, titoktartás megsértése miatt.

Több mint 12 ezren vettek már részt külföldi felsőoktatási képzésben a Pannónia Ösztöndíjprogramban, amelyet az Erasmusból kizárt magyar egyetemek miatt indítottak el– közölte a területért felelős államtitkár. Minden hazai egyetem jelentkezett a programra, a benyújtott igények meghaladják a 10 milliárd forintos keretösszeget.

Mától lehet benyújtani a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket a választási irodáknál. Ekkortól lehet kérni az átjelentkezést, a külképviseleti szavazást és a mozgóurna igénylését a lakóhely szerinti választási irodánál.

A kormány továbbra is tiltakozik a Benes-dekrétumok miatt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: több ügyvédi irodával is felvették a kapcsolatot, az érintettek kérésének megfelelően küzdenek a jogaikért.

Három ukrán katonai vezetőt tiltott ki Magyarországról a kormány az ukrajnai kényszersorozások miatt. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: az eljárás az európai normákkal is ellentétes, ezért a schengeni övezetből történő kitiltásokat is elrendelete a kormány.

Több mint 300 hadifogoly cseréjéről állapodott meg Ukrajna és Oroszország az Egyesült Államok közvetítésével – jelentette be Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott. A megállapodás ma született meg Abu-Dzabiban. Megállapodtak abban is, hogy az Egyesült Államok és Oroszország újraindítja a 2021 őszén megszakadt katonai párbeszédet.

Letiltották az oroszok által használt, műholdas internetszolgáltatást biztosító Starlink-terminálokat. Az ukrán védelmi miniszter kiemelte, hogy az ukrán felhasználók számára folytatják a Starlink-terminálok hitelesítését és részben már meg kezdték a működést.

Kínára is kiterjesztené egy új orosz–amerikai nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodást az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az Új START egyezmény lejárta előtt beszélt erről Washingtonban.

Megszakítja a kapcsolatokat a lengyel alsóház elnökével az Egyesült Államok. A varsói nagykövet ezt azzal indokolta, hogy a házelnök alaptalanul rágalmazta Donald Trump amerikai elnököt.

Több mint 4 milliárd euró közvetlen kárt okozott a Portugáliában pusztító Kristin vihar a kormány előzetes becslése szerint. A január 31-én, óránként 200 kilométeres széllel érkező vihar legalább 6 ember halálát okozta.