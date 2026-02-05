ARÉNA - PODCASTOK
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (j) és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója érkezik az 56. Világgazdasági Fórumra 2026. január 20-án a svájci Davosban. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Ukrajnai háború: öt hónapja nem volt ilyenre példa

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 hadifogoly cseréjéről a csütörtökön Abu-Dzabiban tartott tárgyalásaikon – jelentette be Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja az X-en.

A politikus az Ukrinform ukrán állami hírügynökség beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy öt hónapja ez az első fogolycsere-megállapodás Kijev és Moszkva között. Kiemelte, hogy ezt az eredményt az „alaposan előkészített és eredményes béketárgyalásoknak” köszönhetően sikerült elérni.

„Bár még sok munka áll előttünk, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és hozzájárulnak az ukrajnai háború befejezéséhez. A megbeszélések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható” – ígérte bejegyzésében.

Witkoff megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek, hogy helyszínt biztosított a tárgyalásokhoz, valamint Donald Trump amerikai elnöknek, kiemelve szerepét a megállapodás elérésében.

A megállapodást a fogolycseréről később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette. Közölte, hogy ennek eredményeként 157 ukrán hadifogoly térhet haza. Utasította egyúttal az ukrán tárgyalóküldöttséget, hogy próbáljanak megállapodásra jutni további hadifogolycserék lebonyolításáról is.

Abu-Dzabiban szerdán kezdődött újabb kétnapos tárgyalási forduló Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőinek részvételével. A három ország előző háromoldalú találkozóját Abu-Dzabiban január 23-24-én tartották, akkor a háború befejezésének paramétereit vitatták meg, és a katonai vezetők meghatározták a további egyeztetések kérdéslistáját.

