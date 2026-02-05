Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt – Kormányinfó percről percre

2026.02.05. 10:24 Szolidaritási hozzájárulás törvényi változása: mi a helyzet? Nem lehet perelni ezzel kapcsolatban? A hatalmi ágak szét vannak választva, az igazságszolgáltatás független. Gulyás Gergely: a főpolgármester minden alkalommal elmondta az elmúlt másfél évben, hogy a csőd szélén táncol Budapest. Mindannyiunk érdeke, hogy a főváros a kötelezettségeinek tegyen eleget. A konkrét ügyben is már számtalan bírósági tárgyaláson is túl vagyunk, de alkotmánybírósági döntésen is. Az AB-döntés végrehajtását szolgálja a törvényi változás. A bírák a jogszabályok keretei szerint járnak el. Visszamenőleges hatályról pedig eljárási szinten nem lehet beszélni. A vitát az AB eldöntötte.

2026.02.05. 10:22 Fegyverpénz, egymilliós köztisztviselői 1 milliós otthonteremtési pénz; de a rendvédelmi igazgatási dolgozók bérét mikor emelik? Gulyás Gergely: az otthonteremtési 1 millió forint nekik is jár. A fegyveres testületek felesküdnek arra, hogy életük árán is megvédik az országot. Fontos, hogy akik együtt dolgoznak a fegyveresekkel, azok is kapjanak fizetésemelést. A BM és a HM készít erről előterjesztést. Meg fog valósulni a béremelés.

2026.02.05. 10:20 13. és 14. havi nyugdíj Gulyás Gergely: akik postai kézbesítést kértek, péntektől kapják, akik utalással kérik, egy hét múlva jutnak a pénzükhöz két különböző napon.

2026.02.05. 10:16 Beruházások Vitályos Eszter most befejeződött kormányzati vagy a kormány által támogatott beruházásokról számolt be.

2026.02.05. 10:15 Energiatároló-pályázat: bővítés jön! Gulyás Gergely: a kormány meg fogja emelni a támogatás keretösszegét azért, hogy még többen részesülhessenek a programból. Megvárjuk a március 15-ei határidót. A cél, hogy minél többen tudjanak termelni és tárolni is energiát.

2026.02.05. 10:11 Februári emelt bérek, családtámogatások Gulyás Gergely: több millió casládhoz érkezik magasabb fizetés. Megemeltük a casládi adókedvezmény mértékét. Az anyák kedvezményei is fokozatosan jönnek, világos rendszert ad ki a jelenlegi szabályozás. 25 év alatt senki nem fizet szja-t, ugyanígy a 3 vagy több gyermekes anyák, illetve a jövő évtől a 40 éven felüli 2 gyermekesek. A minimálbér 322 000 forintra emelkedett, ez a 16. legmagasabb az EU-ban, de ez csalóka statisztika, a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, mert az nem 200, hanem 700 ezer emberre vonatkozik. Januárra 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, 900 ezer fölött van az átlagos keresetük. A gyermekvédelemben 15 százalékkal nőtt a bér.

2026.02.05. 10:10 Ukrajna támogatása – nemzeti petíció Gulyás Gergely: fontos a nemzeti petíció, nem kerülhet a magyarok pénze Ukrajnába, mi a béke pártján állunk.

2026.02.05. 10:09 Kárpátaljai sorozás – kitiltások Gulyás Gergely: szomorúan vettük tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most egy szívbeteg magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak, ez még egy megtámadott országban is elfogadhatatlan. A kormány felhívja Ukrajna figyelmét, tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A magyarok elleni jogsértésekre különösen is érzékenyek vagyunk. Három katonai vezetőt tiltottunk ki.