Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt – Kormányinfó percről percre

Infostart

Részletesen szó volt a Kormányinfón az energiatárolási pályázat bővítéséről, a hathavi fegyverpénz és a nyugdíjak utalásáról, a februári emelt bérekről, a nemzeti petícióról, illetve a kárpátaljai sorozás következményeiről. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk!

2026.02.05. 10:24

Szolidaritási hozzájárulás törvényi változása: mi a helyzet? Nem lehet perelni ezzel kapcsolatban? A hatalmi ágak szét vannak választva, az igazságszolgáltatás független.

Gulyás Gergely: a főpolgármester minden alkalommal elmondta az elmúlt másfél évben, hogy a csőd szélén táncol Budapest. Mindannyiunk érdeke, hogy a főváros a kötelezettségeinek tegyen eleget. A konkrét ügyben is már számtalan bírósági tárgyaláson is túl vagyunk, de alkotmánybírósági döntésen is. Az AB-döntés végrehajtását szolgálja a törvényi változás. A bírák a jogszabályok keretei szerint járnak el. Visszamenőleges hatályról pedig eljárási szinten nem lehet beszélni. A vitát az AB eldöntötte.

2026.02.05. 10:22

Fegyverpénz, egymilliós köztisztviselői 1 milliós otthonteremtési pénz; de a rendvédelmi igazgatási dolgozók bérét mikor emelik?

Gulyás Gergely: az otthonteremtési 1 millió forint nekik is jár. A fegyveres testületek felesküdnek arra, hogy életük árán is megvédik az országot. Fontos, hogy akik együtt dolgoznak a fegyveresekkel, azok is kapjanak fizetésemelést. A BM és a HM készít erről előterjesztést. Meg fog valósulni a béremelés.

2026.02.05. 10:20

Kérdések...

...válaszok.

2026.02.05. 10:20

13. és 14. havi nyugdíj

Gulyás Gergely: akik postai kézbesítést kértek, péntektől kapják, akik utalással kérik, egy hét múlva jutnak a pénzükhöz két különböző napon.

2026.02.05. 10:16

Beruházások

Vitályos Eszter most befejeződött kormányzati vagy a kormány által támogatott beruházásokról számolt be.

2026.02.05. 10:15

Energiatároló-pályázat: bővítés jön!

Gulyás Gergely: a kormány meg fogja emelni a támogatás keretösszegét azért, hogy még többen részesülhessenek a programból. Megvárjuk a március 15-ei határidót. A cél, hogy minél többen tudjanak termelni és tárolni is energiát.

2026.02.05. 10:11

Februári emelt bérek, családtámogatások

Gulyás Gergely: több millió casládhoz érkezik magasabb fizetés. Megemeltük a casládi adókedvezmény mértékét. Az anyák kedvezményei is fokozatosan jönnek, világos rendszert ad ki a jelenlegi szabályozás. 25 év alatt senki nem fizet szja-t, ugyanígy a 3 vagy több gyermekes anyák, illetve a jövő évtől a 40 éven felüli 2 gyermekesek. A minimálbér 322 000 forintra emelkedett, ez a 16. legmagasabb az EU-ban, de ez csalóka statisztika, a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, mert az nem 200, hanem 700 ezer emberre vonatkozik. Januárra 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, 900 ezer fölött van az átlagos keresetük. A gyermekvédelemben 15 százalékkal nőtt a bér.

2026.02.05. 10:10

Ukrajna támogatása – nemzeti petíció

Gulyás Gergely: fontos a nemzeti petíció, nem kerülhet a magyarok pénze Ukrajnába, mi a béke pártján állunk.

2026.02.05. 10:09

Kárpátaljai sorozás – kitiltások

Gulyás Gergely: szomorúan vettük tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most egy szívbeteg magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak, ez még egy megtámadott országban is elfogadhatatlan. A kormány felhívja Ukrajna figyelmét, tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A magyarok elleni jogsértésekre különösen is érzékenyek vagyunk. Három katonai vezetőt tiltottunk ki.

2026.02.05. 10:00

Kezdünk!

Csütörtök 10 órakor Kormányinfó lesz, ezen ismertetik a szerdai kormányülés döntéseit, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk!

Várható témák:

  • rezsistop
  • nyugdíjak
  • gazdasági helyzet
  • Maja T. antifa ítélete
  • ukrajnai kényszersorozók kiutasítása
  • uniós ügyek
  • nemzeti konzultáció
  • választás 2026.

