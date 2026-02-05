Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt – Kormányinfó percről percre

Szolidaritási hozzájárulás törvényi változása: mi a helyzet? Nem lehet perelni ezzel kapcsolatban? A hatalmi ágak szét vannak választva, az igazságszolgáltatás független.
Gulyás Gergely: a főpolgármester minden alkalommal elmondta az elmúlt másfél évben, hogy a csőd szélén táncol Budapest. Mindannyiunk érdeke, hogy a főváros a kötelezettségeinek tegyen eleget. A konkrét ügyben is már számtalan bírósági tárgyaláson is túl vagyunk, de alkotmánybírósági döntésen is. Az AB-döntés végrehajtását szolgálja a törvényi változás. A bírák a jogszabályok keretei szerint járnak el. Visszamenőleges hatályról pedig eljárási szinten nem lehet beszélni. A vitát az AB eldöntötte.
Fegyverpénz, egymilliós köztisztviselői 1 milliós otthonteremtési pénz; de a rendvédelmi igazgatási dolgozók bérét mikor emelik?
Gulyás Gergely: az otthonteremtési 1 millió forint nekik is jár. A fegyveres testületek felesküdnek arra, hogy életük árán is megvédik az országot. Fontos, hogy akik együtt dolgoznak a fegyveresekkel, azok is kapjanak fizetésemelést. A BM és a HM készít erről előterjesztést. Meg fog valósulni a béremelés.
Kérdések...
...válaszok.
13. és 14. havi nyugdíj
Gulyás Gergely: akik postai kézbesítést kértek, péntektől kapják, akik utalással kérik, egy hét múlva jutnak a pénzükhöz két különböző napon.
Beruházások
Vitályos Eszter most befejeződött kormányzati vagy a kormány által támogatott beruházásokról számolt be.
Energiatároló-pályázat: bővítés jön!
Gulyás Gergely: a kormány meg fogja emelni a támogatás keretösszegét azért, hogy még többen részesülhessenek a programból. Megvárjuk a március 15-ei határidót. A cél, hogy minél többen tudjanak termelni és tárolni is energiát.
Februári emelt bérek, családtámogatások
Gulyás Gergely: több millió casládhoz érkezik magasabb fizetés. Megemeltük a casládi adókedvezmény mértékét. Az anyák kedvezményei is fokozatosan jönnek, világos rendszert ad ki a jelenlegi szabályozás. 25 év alatt senki nem fizet szja-t, ugyanígy a 3 vagy több gyermekes anyák, illetve a jövő évtől a 40 éven felüli 2 gyermekesek. A minimálbér 322 000 forintra emelkedett, ez a 16. legmagasabb az EU-ban, de ez csalóka statisztika, a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, mert az nem 200, hanem 700 ezer emberre vonatkozik. Januárra 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, 900 ezer fölött van az átlagos keresetük. A gyermekvédelemben 15 százalékkal nőtt a bér.
Ukrajna támogatása – nemzeti petíció
Gulyás Gergely: fontos a nemzeti petíció, nem kerülhet a magyarok pénze Ukrajnába, mi a béke pártján állunk.
Kárpátaljai sorozás – kitiltások
Gulyás Gergely: szomorúan vettük tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most egy szívbeteg magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak, ez még egy megtámadott országban is elfogadhatatlan. A kormány felhívja Ukrajna figyelmét, tartsa tiszteletben az emberi jogokat. A magyarok elleni jogsértésekre különösen is érzékenyek vagyunk. Három katonai vezetőt tiltottunk ki.
Kezdünk!
Csütörtök 10 órakor Kormányinfó lesz, ezen ismertetik a szerdai kormányülés döntéseit, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk!
Várható témák:
- rezsistop
- nyugdíjak
- gazdasági helyzet
- Maja T. antifa ítélete
- ukrajnai kényszersorozók kiutasítása
- uniós ügyek
- nemzeti konzultáció
- választás 2026.