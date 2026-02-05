ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
A győri városháza.
Nyitókép: Győr megyei jogú város honlapja

Újabb fordulatot vett a győri önkormányzatban dúló adok-kapok

Infostart / MTI

Nem oszlatta fel magát a győri közgyűlés, ellenben a képviselők fegyelmi eljárást kezdeményeztek Pintér Bence polgármester ellen.

Nem szavazta meg a győri közgyűlés saját feloszlatását feszült hangulatú, szerda éjszakába nyúló ülésén. A testület a Fidesz-frakció szavazataival úgy döntött, hogy fegyelmi eljárást indít Pintér Bence polgármester ellen.

A közgyűlés feloszlatását Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért - TSZV) kezdeményezte a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza ügyében. Az előterjesztést a közgyűlés a Fidesz-frakció ellenvoksaival elutasította. Fekete Dávid, Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője hazug lejárató kampánynak nevezte, amit Pintér Bence „Győrrel és a győri cégekkel szemben kitalált". A polgármester így próbál Magyar Péter „kedvére tenni" - mondta.

A közgyűlés fideszes többsége megszavazta, hogy induljon fegyelmi eljárás Pintér Bence ellen,

mivel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a polgármester – a zárt ülések utáni nyilatkozataival – megsértette a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, a győri közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, és nem tett eleget titoktartási kötelezettségének a zárt ülések tekintetében. A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

A délelőtt tíz órakor kezdődő, feszült hangulatú közgyűlésre délután több érdeklődő érkezett. Akik nem jutottak be a díszterembe, a városháza aulájában kivetítőn követhették nyomon a közgyűlést. A nézők délután és este olykor hangosan nyilvánítottak véleményt, ezért a polgármester többször rendre utasította őket.

