Újabb pénzösszeg vált elérhetővé az e-autós pályázatban

A videóban miniszter felidézte: két éve indították útjára a vállalati elektromos autó programot. A kezdeményezés népszerű, eddig tízezer pályázat érkezett be. Tavaly egyszer már megemelték a keretet, február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újra ezt teszik, további 5 milliárd forintot adnak a cégeknek flottazöldítésre. A jelentkezéseket április közepéig várják a gépkocsinként akár 4 millió forintos támogatásra - közölte.

A program 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el tavalyelőtt februárban. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit. A cégek a korszerű gépkocsikkal csökkenthetik járműparkjuk üzemeltetési, karbantartási költségeit – ismertette Lantos Csaba.

Rámutatott: az e-autók terjedése mindenkinek jó hír. A hagyományos hajtású autók kiváltásával mérséklődik a légszennyezés és zajterhelés. A miniszter kiemelte: 2025 rekordév volt a tisztán elektromos gépjárművek hazai forgalomba helyezésében, tavaly több mint 31 ezer egységgel bővült a tiszta és csendes flotta. A gyarapodással a teljes állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.

A csúcsdöntéshez nagyban hozzájárult a sikeres támogatási program. A keretösszeg megemelésével tesznek azért, hogy a lendület idén is kitartson - hangsúlyozta.

„Folytatjuk tehát, tessék pályázni!" - fogalmazott az energiaügyi miniszter.