Electric Vehicle is changing in street.
Nyitókép: nrqemi/Getty Images

Újabb pénzösszeg vált elérhetővé az e-autós pályázatban

Infostart / MTI

Megemelték a keretösszeget, meghosszabbították a jelentkezési határidőt a vállalati e-autó programban - jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a tárca Facebook-bejegyzésében.

A videóban miniszter felidézte: két éve indították útjára a vállalati elektromos autó programot. A kezdeményezés népszerű, eddig tízezer pályázat érkezett be. Tavaly egyszer már megemelték a keretet, február végéig tolták ki a benyújtási határidőt. Most újra ezt teszik, további 5 milliárd forintot adnak a cégeknek flottazöldítésre. A jelentkezéseket április közepéig várják a gépkocsinként akár 4 millió forintos támogatásra - közölte.

A program 30 milliárd forintos keretösszeggel rajtolt el tavalyelőtt februárban. Az újabb emeléssel másfélszer több forrás, 45 milliárd forint segíti a vállalkozások beszerzéseit. A cégek a korszerű gépkocsikkal csökkenthetik járműparkjuk üzemeltetési, karbantartási költségeit – ismertette Lantos Csaba.

Rámutatott: az e-autók terjedése mindenkinek jó hír. A hagyományos hajtású autók kiváltásával mérséklődik a légszennyezés és zajterhelés. A miniszter kiemelte: 2025 rekordév volt a tisztán elektromos gépjárművek hazai forgalomba helyezésében, tavaly több mint 31 ezer egységgel bővült a tiszta és csendes flotta. A gyarapodással a teljes állomány decemberben túlnőtte a százezer darabot.

A csúcsdöntéshez nagyban hozzájárult a sikeres támogatási program. A keretösszeg megemelésével tesznek azért, hogy a lendület idén is kitartson - hangsúlyozta.

„Folytatjuk tehát, tessék pályázni!" - fogalmazott az energiaügyi miniszter.

A Kijevet és más ukrán településeket ért orosz légitámadások után egy-két hétnek el kell telnie, mire jobb lesz a helyzet, de várhatóan akkor sem lesz teljes a hőtermelés, legfeljebb 60-70 százalékos – mondta az InfoRádióban Olekszij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: azzal, hogy az oroszok az áramátviteli rendszereket támadják, Ukrajnában egyszerűen nem tudják áthozni az áramot egyik helyről a másikra.
 

Részletesen szó volt a Kormányinfón az energiatárolási pályázat bővítéséről, a hathavi fegyverpénz és a nyugdíjak utalásáról, a februári emelt bérekről, a nemzeti petícióról, illetve a kárpátaljai sorozás következményeiről. A közvélemény-kutatók 8-20 százalékot tévedtek 4 éve, így érdemes követni a kutatók eredményeit a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter újságírói kérdésekre is válaszolt.
