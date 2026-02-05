ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.25
usd:
320.87
bux:
130847.19
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az MI-kurzus indulásáról tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 16-án. Hatvan iskolában indul a tanév első félévében mesterségesintelligencia-kurzus (MI) a tanrendbe építve.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Hankó Balázs: cél 10 ezerre emelni a Pannónia Ösztöndíjprogramban részt vevők számát

Infostart / InfoRádió

Újabb 10 milliárd forintot fordít az állam a Pannónia Ösztöndíjprogramra azért, hogy a magyar egyetemisták eljuthassanak a következő tanévben is a világ vezető egyetemeire – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.

A magyar kormány célja, hogy a fiatalok sikeresek legyenek, ezért is újította meg a felsőoktatást, a Pannónia ösztöndíj pedig a siker programja – hangoztatta a kulturális és innovációs miniszter szerdán Budapesten.

Mint Hankó Balázs az InfoRádióban elmondta,

a programban eddig 12 208 fiatal vett részt, eljutva a világ vezető egyetemeire, ma három fiatalból kettő olyan magyar egyetemre jár, amely a világ legjobb egyetemeinek öt százalékába tartozik.

Bejelentette, 10 milliárd forintot biztosítanak most a programon keresztül arra, hogy a magyar fiatalok a világ legjobb egyetemeire eljussanak – az Antarktiszt leszámítva a világ összes kontinensén –, mert az egyetemisták számára fontos a nemzetközi tapasztalat, fontos megtapasztalni az eltérő oktatási rendszert vagy adott esetben egy másfajta vállalati struktúrát.

A 12 208 fiatal eddig összesen 909-szer utazta körbe a Földet virtuálisan, és 59 671 kreditet tudtak eddig elismertetni az összeadva 1388 virtuális egyetemi éven át:

  • az Egyesült Államokban 335-en
  • Kínában (és Japánban is) 154-en
  • Dél-Koreában 135-en
  • Szingapúrban 80-an

tanulhattak.

A legrangosabb egyetemek között volt: Imperial College, Harvard, Oxford, Cambridge, Yale.

A Pannónia-program márciusban lesz két éves, a visszajelzések alapján pedig már most van két változás:

  1. fiatal oktatók mellett fiatal kutatók is igénybe vehetik a programokat
  2. a külföldi professzorokat is várják a magyar egyetemeken (vendégprofesszor-ösztöndíj).

Az idei célkitűzés az, hogy elérjék a 10 ezres résztvevői létszámot.

A programra idén keddig lehetett pályázni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Hankó Balázs: cél 10 ezerre emelni a Pannónia Ösztöndíjprogramban részt vevők számát

felsőoktatás

ösztöndíj

hankó balázs

pannónia ösztöndíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Keszthelyi Rita az Eb-fináléról: tudjuk, mi nem ment a hollandok elleni középdöntőben, az nem ismétlődhet meg

Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó az InfoRádióban elmondta: a görögök elleni elődöntőben végig volt tartása a magyar válogatottnak, mindig csak a következő támadásra, visszazárásra és védekezésre koncentráltak, nem foglalkoztak a körülményekkel. Úgy véli, a hollandok elleni fináléban a középdöntős, egygólos magyar vereséggel záruló meccshez képest bátrabbnak kell lenniük és hatékonyabb támadójátékra lesz szükség.
Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Deák András: az orosz olaj meg fogja találni a helyét

Donald Trump amerikai elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök abban állapodott meg, hogy India nem vásárol több orosz olajat. Ez azonban nem okoz gondot az orosz gazdaságnak – mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa.
 

Moszkva: Donald Trump hallgatása vészjósló

Marco Rubio: Kínát is be kell vonni az orosz-amerikai rakétaszerződés megújításába

Oroszország: addig nem állunk le, amíg Kijev meg nem hozza „a helyes döntéseket”

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefordulás a tőzsdéken, komoly mínuszban a magyar piac

Lefordulás a tőzsdéken, komoly mínuszban a magyar piac

Tegnap folytatódott a technológiai szektort érintő eladási hullám az USA-ban, különösen a szoftverrészvények szenvedtek az elmúlt napokban, de nagy ütést kapott tegnap a chipgyártó AMD, a Broadcom és a Micron is, a Nasdaq pedig 1,5 százalékos mínuszban zárt. Az ázsiai tőzsdék lekövették a Wall Street-i esést, a dél-koreai tőzsdén a memóriachip-gyártók estek jelentősen, de gyakorlatilag egész Ázsiában negatív volt a hangulat. Ami az európai tőzsdéket illeti, a gyenge nemzetközi hangulat itt is érezteti hatását, a kezdeti iránykeresést délelőtt esés váltotta fel, a magyar piac is jelentős mínuszba került. Eközben a nyersanyagpiacokon továbbra is nagy a volatilitás, az ezüst árfolyama 10 százalékot esett ma. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva számok a budapesti lakáspiacon: komoly helyzetet teremtett az Otthon Start

Durva számok a budapesti lakáspiacon: komoly helyzetet teremtett az Otthon Start

Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

Starmer apologises to Epstein victims for appointing Mandelson and 'believing his lies'

The Conservatives and Lib Dems call for a confidence vote in the prime minister, who is under pressure for making Lord Mandelson US ambassador in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 5. 15:20
Banki álügyintéző is segített, 117 millió forintot szereztek meg
2026. február 5. 15:08
Korábban érkezik a februári nyugdíj és a 14. havi első negyede
×
×
×
×