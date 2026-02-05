Vitézy Dávid: újból megbukott a szentendrei HÉV-tender

Vitzézy Dávid azt írta, hogy ő már a tender kiírása után nyilvánosan jelezte: az eljárás hibás, szakmailag és jogilag alkalmatlan. Problémás műszaki kialakítás, kevés ajtó, rossz műszaki koncepció, hiányzó előzetes típusengedély, súlyos jogi kockázatok. Szerinte a teljes vasúti járműipar is pontosan ugyanezt gondolta, ami végül oda vezetett, hogy senki nem adott be érvényes ajánlatot.

A szentendrei HÉV járműcseréjére 114 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amelyet 2029-ig lehetett volna felhasználni. A kudarcos tender miatt ez a pénz elveszett: nem lehet már lehívni és időben elkölteni, elestünk ettől az összegtől – állítja Vitézy Dávid. Majd hozzá teszi: „Ezt a pénzt minden magyar ember, és persze elsősorban a szentendrei hév mellett élő emberek bukták el. A tender kiterjedt opciókkal a csepeli és ráckevei hév járműcseréjére is, ez is megbukott Lázárék hibájából.”

Mint írja: az így előállt helyzet rendkívül nehéz feladat elé állítja a következő kormányt is. Vitézy Dávid ugyanis attól tart, hogy a 60 éves kort elérő régi HÉV-ek miatt új HÉV-járműtendert kell kiírni, és forrást is kell szerezni hozzá, miközben a jelenlegi, keletnémet gyártású szerelvények az állapotuk miatt már most is a határaikon működnek. Ezekkel az 50-60 éves kocsikkal egyre nehezebb lesz tartani a menetrendet, és jelen pillanatban az is bizonytalanabbá vált, hogy mikor lehet majd lecserélni őket.

A bejegyzését azzal zárja: „egy teljes évtizedet és 114 milliárd forintot buktunk el az elmúlt évek hibás kormányzati döntései nyomán a HÉV-en. Pedig csak egy tendert kellett volna lebonyolítani, de 4 év után még ez sem sikerült. Itt az ideje, hogy Lázár János fröcsögés, ordítozás és uszítás helyett ezúttal vállalja a felelősséget.”