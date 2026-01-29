Kamaszokat mentettek ki egy jeges tóból – videó

A segélyhívástól számított tíz percen belül rendőrök és tűzoltók érkeztek a Baranya vármegyei Domolosi tóhoz. A jeges víz közepén – egymástól 20-30 méter távolságra – rémülten és kétségbeesetten küszködő, 14 éves srácok megélték a halálfélelmet, megnyugtatásukhoz, majd kimentésükhöz eltérő módszerre volt szükség.

Kordé Kíra rendőr őrmester végtelen megfontoltsággal mérte fel a helyzetet és társával, Kiszt Máté rendőr őrmesterrel a lehető legcélszerűbb és legészszerűbb megoldást választotta: higgadt és türelmes maradt. Az egyik fiút a partra segítették – olvasható a Rendészeti államtitkárság közösségi oldalán, ahol egy videóban osztják meg, hogyan élték meg az esetet.

A közösségi oldalra felkerült információk szerint Böröndi Attila tűzoltó törzsőrmester és Pamuki Tamás tűzoltó őrmester életük kockáztatásával teljesítették szolgálati kötelezettségüket, azaz mentették meg a kihűlés szélén álló, vízbe merült másik tinit. Tettüket Pintér Sándor belügyminiszter Bátorságért Érdemjellel ismerte el, amelyet Góra Zoltán tűzoltó altábornagy csütörtökön nyújtott át kollégáinak.

A 34 éves Böröndi Attila törzsőrmester 14 éve tűzoltó, szabadidejében méhészkedik. Pamuki Tamás tű. őrmester 13 esztendeje tagja a lánglovagok testületének. Hivatása mellett sportoktató, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt tart küzdősport foglalkozásokat.