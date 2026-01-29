ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.86
usd:
318.74
bux:
128504.18
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Életmentő tűzoltók kitüntetése.
Nyitókép: Rendészeti államtitkárság

Kamaszokat mentettek ki egy jeges tóból – videó

Infostart

A Baranya vármegyei Domolosi tó jege beszakadt két kamasz alatt. A megmentett fiúk kikérdezése még várat magára, akkor tudják majd, hogy mit kerestek az életveszélyes tavon, amikor kiheverik a dermesztő traumát.

A segélyhívástól számított tíz percen belül rendőrök és tűzoltók érkeztek a Baranya vármegyei Domolosi tóhoz. A jeges víz közepén – egymástól 20-30 méter távolságra – rémülten és kétségbeesetten küszködő, 14 éves srácok megélték a halálfélelmet, megnyugtatásukhoz, majd kimentésükhöz eltérő módszerre volt szükség.

Kordé Kíra rendőr őrmester végtelen megfontoltsággal mérte fel a helyzetet és társával, Kiszt Máté rendőr őrmesterrel a lehető legcélszerűbb és legészszerűbb megoldást választotta: higgadt és türelmes maradt. Az egyik fiút a partra segítették – olvasható a Rendészeti államtitkárság közösségi oldalán, ahol egy videóban osztják meg, hogyan élték meg az esetet.

A közösségi oldalra felkerült információk szerint Böröndi Attila tűzoltó törzsőrmester és Pamuki Tamás tűzoltó őrmester életük kockáztatásával teljesítették szolgálati kötelezettségüket, azaz mentették meg a kihűlés szélén álló, vízbe merült másik tinit. Tettüket Pintér Sándor belügyminiszter Bátorságért Érdemjellel ismerte el, amelyet Góra Zoltán tűzoltó altábornagy csütörtökön nyújtott át kollégáinak.

A 34 éves Böröndi Attila törzsőrmester 14 éve tűzoltó, szabadidejében méhészkedik. Pamuki Tamás tű. őrmester 13 esztendeje tagja a lánglovagok testületének. Hivatása mellett sportoktató, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt tart küzdősport foglalkozásokat.

Kezdőlap    Belföld    Kamaszokat mentettek ki egy jeges tóból – videó

jég

életmentés

beszakadt

baranya vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt
Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éledezik a forint a délelőtti pofon után

Éledezik a forint a délelőtti pofon után

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutatott eddig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

There is no date for when the agreement on up to 30 days of visa-free travel will be in force - the PM says it will support businesses' expansion abroad

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 13:02
Korszakváltás a BudapestGO-nál, illetve a BKK-bérleteknél – részletek
2026. január 29. 12:27
Néhány dolog már most kiderült a fővárosi olajszennyezésről – képek
×
×
×
×