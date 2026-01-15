Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az EP – a nap hírei

Közel a megállapodás a szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol, a Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között a külgazdasági és külügyminiszter szerint. Szijjártó Péter Belgrádban, a szerb energiaügyi miniszterrel tartott tárgyalás után azt mondta: a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás.

Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az Európai Parlament ipar, kutatás- és energiaügyi szakbizottsága. A fejlesztések között van a Debrecen és Nagyvárad közötti elektromos távvezeték, a magyar hidrogénszállítási vezetékrendszer bővítése, valamint a Csehországgal és Szlovákiával közös Selena villamosenergia-hálózati projekt.

Fél százalék körüli gazdasági növekedésre számít az idén a kormány- közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt: a kis mértékű bővülés elsősorban a német gazdaság strukturális gondjaival és a magyar ipar német kitettségével magyarázható.

Éves szinten 5,4, míg havi összehasonlításban 2 százalékkal csökkent az ipari termelés tavaly novemberben. A KSH 2. becslése alapján a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés történt.

Február elején 100 milliárd forintos lakossági energiatárolói programot indít a kormány. Ez háztartásonként 2,5 millió forintos támogatást biztosít akkumulátor és inverter telepítésére. A feltételek mától érhetők el az otthonienergiatarolo.gov.hu oldalon.

Nincs felső limitje az ingyenes szociális tűzifaprogramnak, a rászorulóknak az önkormányzatoknál kell jelentkezniük – közölte a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A helyhatóságok összesítik az igényeket, a Belügyminisztérium pedig ezután osztja ki a tűzifát.

Az éttermek támogatására készít elő javaslatcsomagot a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány gazdasági kabinete értékelte a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei várhatót és megállapította, hogy a vendéglátó iparnál, az éttermek esetén lépni kell.

Februárban nem egyszerre, hanem két egymást követő napon fizetik ki a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bankszövetség jelezte: a bankrendszer nem képes egy napon belül teljesíteni a két juttatást.

Jogi segítséget nyújt a kormány azoknak a felvidéki magyaroknak, akiket hátrányos megkülönböztetés ér a Beneš-dekrétumok rendelkezései miatt – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszer. Az állam vállalja a jogi képviselet költségeit, hogy az érintettek nemzetközi, emberi jogi fórumokhoz forduljanak.

Egyelőre nem vet ki vámokat a kritikus nyersanyagokra, így a ritkaföldfémre és lítiumra az Egyesült Államok. Donald Trump tárgyalásokkal biztosítaná az ellátást nemzetközi partnereitől. Az amerikai elnök jelezte: 6 hónapon belül eredményt vár; kudarc esetén minimumimport-árakat vagy más lépéseket is mérlegel.

Csaknem negyedével estek vissza Oroszország gáz- ás olajbevételei tavaly. A moszkvai pénzügyminisztérium adatai alapján a 24 százalékos csökkenés azt jelenti, hogy tavaly folyt be 2020 óta a legkevesebb pénz az energiahordozókból az orosz államkasszába.

Felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését az Egyesült Királyság és evakuálta a diplomáciai képviselet személyzetét. A londoni külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az iráni helyzet gyorsan eszkalálódhat, és ez jelentős kockázatokkal jár. Törökország közölte, ellenzi a katonai beavatkozást Iránban.

Közös hadgyakorlatot tart több európai NATO-tagország Grönlandon az amerikai elnök fenyegetései miatt – írja a CNN. Eddig Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia erősítette meg, hogy ezen a héten katonákat küld Grönlandra, a Dániával közös hadgyakorlatra.

A Frontex jelentése szerint tavaly 26 százalékkal csökkent az illegális migráció az unió külső határain, ahol mintegy 178 ezer határsértést regisztráltak. A legnagyobb visszaesést a Kanári-szigeteken mérték, ahol 63 százalékkal kevesebb, 17.280 illegális belépést észleltek, míg a Nyugat-Balkánon 42 százalékos csökkenést tapasztaltak.

Határozatlan időre felfüggeszti január 21-étől az összes vízumkérelem feldolgozását 75 ország esetében az amerikai külügyminisztérium. Az európai országok között van Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova és Montenegró. Emellett szüneteltetik a bevándorlást minden harmadik világbeli országból.

Járattörlés esetén a légitársaságoknak nemcsak a repülőjegy árát, hanem a közvetítők által felszámított jutalékot is vissza kell téríteniük az utasoknak – mondta ki az Európai Unió Bírósága. A döntés egy KLM-járat törlésével kapcsolatos ügyben született, ahol az utasoktól 95 eurót vontak le közvetítői díjként.

Visszatért a Földre a Crew-11 missziójának 4 fős legénysége, miután az egyik űrhajós egészségi állapota miatt meg kellett szakítani a küldetést. Ez volt az első eset, hogy egészségügyi okból idő előtt fejeződött be egy küldetés.