2026. január 15. csütörtök
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az EP – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A külgazdasági és külügyminiszter szerint közeli a megállapodás a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról. Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az Európai Parlament. Egyelőre nem vet ki vámokat a kritikus nyersanyagokra, így a ritkaföldfémre és lítiumra az Egyesült Államok. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

Közel a megállapodás a szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol, a Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között a külgazdasági és külügyminiszter szerint. Szijjártó Péter Belgrádban, a szerb energiaügyi miniszterrel tartott tárgyalás után azt mondta: a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás.

Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az Európai Parlament ipar, kutatás- és energiaügyi szakbizottsága. A fejlesztések között van a Debrecen és Nagyvárad közötti elektromos távvezeték, a magyar hidrogénszállítási vezetékrendszer bővítése, valamint a Csehországgal és Szlovákiával közös Selena villamosenergia-hálózati projekt.

Fél százalék körüli gazdasági növekedésre számít az idén a kormány- közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt: a kis mértékű bővülés elsősorban a német gazdaság strukturális gondjaival és a magyar ipar német kitettségével magyarázható.

Éves szinten 5,4, míg havi összehasonlításban 2 százalékkal csökkent az ipari termelés tavaly novemberben. A KSH 2. becslése alapján a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés történt.

Február elején 100 milliárd forintos lakossági energiatárolói programot indít a kormány. Ez háztartásonként 2,5 millió forintos támogatást biztosít akkumulátor és inverter telepítésére. A feltételek mától érhetők el az otthonienergiatarolo.gov.hu oldalon.

Nincs felső limitje az ingyenes szociális tűzifaprogramnak, a rászorulóknak az önkormányzatoknál kell jelentkezniük – közölte a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A helyhatóságok összesítik az igényeket, a Belügyminisztérium pedig ezután osztja ki a tűzifát.

Az éttermek támogatására készít elő javaslatcsomagot a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány gazdasági kabinete értékelte a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei várhatót és megállapította, hogy a vendéglátó iparnál, az éttermek esetén lépni kell.

Februárban nem egyszerre, hanem két egymást követő napon fizetik ki a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bankszövetség jelezte: a bankrendszer nem képes egy napon belül teljesíteni a két juttatást.

Jogi segítséget nyújt a kormány azoknak a felvidéki magyaroknak, akiket hátrányos megkülönböztetés ér a Beneš-dekrétumok rendelkezései miatt – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszer. Az állam vállalja a jogi képviselet költségeit, hogy az érintettek nemzetközi, emberi jogi fórumokhoz forduljanak.

Egyelőre nem vet ki vámokat a kritikus nyersanyagokra, így a ritkaföldfémre és lítiumra az Egyesült Államok. Donald Trump tárgyalásokkal biztosítaná az ellátást nemzetközi partnereitől. Az amerikai elnök jelezte: 6 hónapon belül eredményt vár; kudarc esetén minimumimport-árakat vagy más lépéseket is mérlegel.

Csaknem negyedével estek vissza Oroszország gáz- ás olajbevételei tavaly. A moszkvai pénzügyminisztérium adatai alapján a 24 százalékos csökkenés azt jelenti, hogy tavaly folyt be 2020 óta a legkevesebb pénz az energiahordozókból az orosz államkasszába.

Felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését az Egyesült Királyság és evakuálta a diplomáciai képviselet személyzetét. A londoni külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az iráni helyzet gyorsan eszkalálódhat, és ez jelentős kockázatokkal jár. Törökország közölte, ellenzi a katonai beavatkozást Iránban.

Közös hadgyakorlatot tart több európai NATO-tagország Grönlandon az amerikai elnök fenyegetései miatt – írja a CNN. Eddig Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia erősítette meg, hogy ezen a héten katonákat küld Grönlandra, a Dániával közös hadgyakorlatra.

A Frontex jelentése szerint tavaly 26 százalékkal csökkent az illegális migráció az unió külső határain, ahol mintegy 178 ezer határsértést regisztráltak. A legnagyobb visszaesést a Kanári-szigeteken mérték, ahol 63 százalékkal kevesebb, 17.280 illegális belépést észleltek, míg a Nyugat-Balkánon 42 százalékos csökkenést tapasztaltak.

Határozatlan időre felfüggeszti január 21-étől az összes vízumkérelem feldolgozását 75 ország esetében az amerikai külügyminisztérium. Az európai országok között van Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova és Montenegró. Emellett szüneteltetik a bevándorlást minden harmadik világbeli országból.

Járattörlés esetén a légitársaságoknak nemcsak a repülőjegy árát, hanem a közvetítők által felszámított jutalékot is vissza kell téríteniük az utasoknak – mondta ki az Európai Unió Bírósága. A döntés egy KLM-járat törlésével kapcsolatos ügyben született, ahol az utasoktól 95 eurót vontak le közvetítői díjként.

Visszatért a Földre a Crew-11 missziójának 4 fős legénysége, miután az egyik űrhajós egészségi állapota miatt meg kellett szakítani a küldetést. Ez volt az első eset, hogy egészségügyi okból idő előtt fejeződött be egy küldetés.

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Egyelőre kivár az USA a kritikus nyersanyagok megvámolásával

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
Emelkednek az amerikai tőzsdék, szárnyalnak a befektetési bankok

Emelkednek az amerikai tőzsdék, szárnyalnak a befektetési bankok

A befektetők a geopolitikai események értékelése mellett a vállalati gyorsjelentésekre is már figyelnek a héten, ugyanis az amerikai nagybankok megnyitották a jelentési szezont. A befektetők eközben szoros figyelemmel kísérik, hogy milyen hírek érkeznek az amerikai-dán egyeztetésekről, hiszen Donald Trump továbbra sem mondott le Grönland megszerzéséről, viszont Iránnal kapcsolatban mintha valamelyest enyhült volna az elnök álláspontja, legalábbis a tegnap esti kijelentései erre utalnak – részben emiatt korrigál az arany, az ezüst, és az olaj ára a korábbi emelkedés után. Közben a chiprészvények a tajvani TSMC erős negyedéves jelentése után kaptak egy lökést. Részvénypiacokon összességében pozitív a hangulat, emelkednek az európai és az amerikai részvények is, köztük a ma jelentő befektetési bankok. Itthon a Mol árfolyama ma is jelentős pluszban van, miután Szijjártó Péter arról beszélt, hogy közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról.

Nagy bajban van a CocaCola: milliárdokat bukhat egy félresikerült üzleten

Nagy bajban van a CocaCola: milliárdokat bukhat egy félresikerült üzleten

A Coca-Cola felfüggesztette a Costa Coffee kávézólánc értékesítését, mivel a beérkezett vételi ajánlatok nem érték el az elvárásaikat. Az

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

France says a small military contingent has arrived and more forces will be there in the coming days.

