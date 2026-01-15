Komoly visszaesés: kijöttek a friss ipari termelési adatok

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be a KSH jelentése szerint. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a tavaly októberinél. 2025 novemberében az ipari export volumene 5,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 28 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 9,4 százalékkal visszaesett, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,6 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 8, a feldolgozóiparé 6,6 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjában mértnél. Az iparon belül döntő (94 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,7, a csekély súlyú bányászaté 11,8, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,1 százalékkal csökkent.

A KSH kiemelte: a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 4,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 1,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9,2 százalékkal visszaesett.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7,0 százalékkal meghaladta a 2024. novemberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 33 százalékkal visszaesett. A 9,4 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 10,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 7,2, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 16 százalékkal esett vissza.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, ugyanakkor a hazai és a külpiaci eladások kismértékben csökkentek.

A legnagyobb (24 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,4 százalékkal emelkedett.

Hat alágazatban bővült még a termelés, 4,5 és 18 százalék közötti mértékben, a leginkább a takarmány gyártásában, a legkevésbé a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 0,3 és 17,9 százalék közötti mértékben csökkent a kibocsátás, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában.

A jelentés szerint a két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 10,3, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. Az előző havi növekedéssel szemben a feldolgozóipar 5,1 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 16 százalékkal visszaesett, az alág öt alágazatából háromban – amelyek összesen 91 százalékos súlyt képviselnek – csökkenés következett be.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 36 százalékkal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól,

mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások. A KSH kitért arra, hogy az ipari termelés Közép-Dunántúlon (9 százalékkal) és Észak-Alföldön (6,1 százalékkal) nőtt. A többi régióban 4,3 és 18 százalék közötti volumencsökkenést regisztráltak, a legnagyobb mértékűt Észak-Magyarországon.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 3,7 százalékkal visszaesett 2024 novemberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 1,6, az új exportrendelések 4 százalékkal csökkentek. Az összes rendelésállomány november végén 0,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. 2025. január-novemberben az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,6, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,6 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 12,9, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 1,9 százalékkal.