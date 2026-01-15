ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.86
usd:
331.69
bux:
120727.56
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Pexels.com

Komoly visszaesés: kijöttek a friss ipari termelési adatok

Infostart / MTI

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be a KSH jelentése szerint. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2 százalékkal kisebb volt a tavaly októberinél. 2025 novemberében az ipari export volumene 5,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 28 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 9,4 százalékkal visszaesett, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,6 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 8, a feldolgozóiparé 6,6 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjában mértnél. Az iparon belül döntő (94 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,7, a csekély súlyú bányászaté 11,8, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,1 százalékkal csökkent.

A KSH kiemelte: a legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 4,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 1,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9,2 százalékkal visszaesett.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7,0 százalékkal meghaladta a 2024. novemberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 33 százalékkal visszaesett. A 9,4 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 10,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 7,2, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 16 százalékkal esett vissza.

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, ugyanakkor a hazai és a külpiaci eladások kismértékben csökkentek.

A legnagyobb (24 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 5,4 százalékkal emelkedett.

Hat alágazatban bővült még a termelés, 4,5 és 18 százalék közötti mértékben, a leginkább a takarmány gyártásában, a legkevésbé a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban. A többi négy alágazatban 0,3 és 17,9 százalék közötti mértékben csökkent a kibocsátás, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A jelentés szerint a két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 10,3, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. Az előző havi növekedéssel szemben a feldolgozóipar 5,1 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 16 százalékkal visszaesett, az alág öt alágazatából háromban – amelyek összesen 91 százalékos súlyt képviselnek – csökkenés következett be.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 36 százalékkal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól,

mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások. A KSH kitért arra, hogy az ipari termelés Közép-Dunántúlon (9 százalékkal) és Észak-Alföldön (6,1 százalékkal) nőtt. A többi régióban 4,3 és 18 százalék közötti volumencsökkenést regisztráltak, a legnagyobb mértékűt Észak-Magyarországon.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 3,7 százalékkal visszaesett 2024 novemberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 1,6, az új exportrendelések 4 százalékkal csökkentek. Az összes rendelésállomány november végén 0,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. 2025. január-novemberben az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,6, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,6 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,3 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 12,9, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 1,9 százalékkal.

Kezdőlap    Gazdaság    Komoly visszaesés: kijöttek a friss ipari termelési adatok

ksh

ipari termelés

értékesítés

feldolgozóipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot”

Ahogy várható volt, nem sikerült közelíteni az álláspontokat Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között a sziget jövőjéről szóló, radikális amerikai igények kérdésében. A dán külügyek vezetője közölte: „alapvető ellentét” van a felek között, miközben a NATO fokozza katonai jelenlétét a térségben.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valóságos akadálypályát húznak fel az EU-Mercosur szövetség elé

Valóságos akadálypályát húznak fel az EU-Mercosur szövetség elé

Hatalmas előrelépésnek számít, hogy az uniós kétharmados többség végül megszavazta a dél-amerikai Mercosur-blokkal való szabadkereskedelmi egyezményt, azonban a gazdák miatt aggódó államok úgy látszik, nem adják fel, és mindent elkövetnek, hogy megnehezítsék a megállapodás végrehajtását. Úgy fest, hogy először az Európai Parlament berkein belül igyekeznek majd elodázni a vámcsökkentések aktiválását, és ha ez nem megy, tagállami segítséghez folyamodnak. Eközben persze az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság is ténykedett, hogy az EP áldása nélkül is tovább haladhasson a munka.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni

Óriási változás zajlik a hazai ATM-eknél: minden banki ügyfelet érint, aki pénzt szeretne felvenni

2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Watch as astronauts splash down after medical evacuation from space station

Watch as astronauts splash down after medical evacuation from space station

The team, known as Crew 11, splashed down off the coast of California after a nearly eleven hour journey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 09:34
Mától kézbesítik a postások a megemelt nyugdíjakat
2026. január 15. 07:50
Fontos értesítés érkezik, sokat spórolhatunk vele
×
×
×
×