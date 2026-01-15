ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. december 10-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nemzeti Petíciót indít a kormány – Kormányinfó percről percre

Infostart

Részletek jönnek a KRESZ módosításáról, a tűzifaprogram bővítéséről, a téli időjárás hatásai elleni védekezésről, a magyar gazdaság adatairól, ukrajnai és uniós ügyekről, valamint természetesen a héten bejelentett április 12-ei választási eltelő időszakról. Tartson velünk!

2026.01.15. 10:36

Szőlő utca: kiderült, már 2013-ban tudtak a kormányban Juhász Péter kapcsolódását kiskorú lányokhoz. Mit szól ehhez?

Gulyás Gergely: a rendőrség nem találta megalapozottnak a 2013-as bejelentést, ezért nem igaz, hogy tudott a kormány erről. Akik a bejelentést tették, azokat tájékoztatták, hogy a vizsgálatok lezárultak. Volt egy bejelentés, ezt rendőrségi vizsgálat követte, az nem tárt fel visszaélést. A minisztérium ennél gondosabban nem járhatott el.

2026.01.15. 10:35

Navracsics Tibor azt posztolta, hogy az 50 millió forint alatti szolidaritási hozzájárulást eltörlik. Miért?

Gulyás Gergely: ez volt az, ami nem jelent nagy megterhelést a költségvetésnek.

2026.01.15. 10:31

Tűzifaprogram - Mennyi a limit? Ingyenes juttatás ez? Hogyan lehet hozzájutni?

Gulyás Gergely: nincs limit, és igen, ingyenes. A kulcsszereplők az önkormányzatok, a belügy felé jeleznek, ő biztosítja.

2026.01.15. 10:31

Kérdések...

...válaszok.

2026.01.15. 10:27

Beruházások

Vitályos Eszter: 28 milliárdos pályázat támogatja a hallgatói életutat. Eü-mintaprogram Gödöllőn a Semmelweis Egyetemtől. Már 102 stratégiai megállapodás van, a 102. a Rosenberger 9,5 milliárdos értékben bővít, 1,5 milliárd forinttal támogatja az állam az elektronikai vállalatot. Autóipar: Debrecenben BMW-s első és hátsó tengelyeket gyártanak majd, 230 új munkahely jön létre, a kormány 1 milliárd forinttal támogatja. Pilisvörösváron iskolai felújítás történt. 276 millió forintból ökoturisztikai fejlesztés történt Szigetszentmiklóson.

2026.01.15. 10:26

Bászna - az Agrárkamara tájékoztatást adott, a kormány segít

Gulyás Gergely: várniuk kell jelentett csődhelyzet miatt a pénzükre a gazdáknak, a kormány garantálja, hogy minden gazda hozzájut a pénzéhez. A kormány az Agrárkamarával együtt folyósít. A cégnek jelentős vagyona van, ennek áttekintése is zajlik.

2026.01.15. 10:25

Hideg, hóhelyzet

Gulyás Gergely: mostanra a helyzet megnyugtató, de a hideg hordozza a kockázatokat. A betegellátás zavartalan, a hóeltakarítás folyamatosan zajlik, a főbb útvonalak mind járhatók, a vasúti és buszközlekedésben kisebb késések vannak. A vörös kód továbbra is érvényben van, a szociális ellátóhelyeknek mindenkit fogadni kell. A szabad ég alatt tölteni az éjszakát életveszélyes.

2026.01.15. 10:21

Benes-dekrétumok

Gulyás Gergely: a Benes-dekrétumok is szóba kerültek a kormányülésen. Tettekre van szükség. A magyar kormány mindig kiállt a határon túli magyarokért, a kollektív bűnösség a XXI. század Európájában nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Közben a mai napig alkalmazzák a dekrétumokat ingatlanok helyzeténél. Egy származási alapú megkülönböztetésről van szó, azt reméltük, a II. világháború után ilyen nem lehet. Mindenkinek segítséget nyújtunk, hogy jogi segítséget igénybe vehessen. Az európai bíráskodásról azért megvan a véleményem. De a magyar állam azok mellett áll, akik származásuk miatt jogsérelmet szenvednek el.

2026.01.15. 10:18

Otthoni energiatároló program

Gulyás Gergely: 100 milliárd forintos keretösszeggel indul el, felhasználásban a világ élvonalában vagyunk a tárolásban is oda kell kerülni. Egy telepítés 3-3,2 millió forint. Mindenki 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást kaphat. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni. 2026. február 2-áig lehet pályázni, utána gyorsan döntünk. Azt kell vállalni, hogy az ingatlanon legyen napelem, vagy már eddig volt, vagy most telepítik. A 100 milliárdos keretösszeg elég jelentős ahhoz, hogy az igények kielégíthetők legyenek. A napenergiáért lényegesen kevesebbet kell fizetni. Mindenkit biztatunk, hogy pályázzon!

2026.01.15. 10:17

Bankszövetségi jelzés a 13. és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetéséről, a kormány válasza

Gulyás Gergely: külön napon utalja a kormány a két összeget, a bankszövetségi jelzés után. A következő ciklusban teljessé fog válni a 14. havi nyugdíj.

2026.01.15. 10:12

EU-ügyek, 800 milliárd dollár Ukrajnának, Nemzeti Petíció

Gulyás Gergely: a kormány úgy döntött, Nemzeti Petíciót indít Ukrajna 800 milliárd dolláros uniós támogatása ellen. Egy olyan támogatással állunk szemben, aminek a mértéke minden korábbit meghalad. Az EU eddig is 193 milliárd dollárt folyósított Ukrajnának, ez háromszorosa annak, amit Magyarország 22 év alatt kapott az EU-tól. És ehhez képest van asztalon a 800 milliárd dollár. A kormány véleménye: nem mi kívánjuk megfizetni az orosz-ukrán háború árát. A támogatás Európa békéjére és biztonságára jelent veszélyt, és lehetetleníti el a kontinens jövőjét, tönkreteszi az EU-t. Februárban rendkívüli EU-csúcs lesz. A választásokon is nagy tétje van annak, hogy Brüsszel-barát kormány lesz-e. A brüsszeli követeléseket el kell utasítani. A Nemzeti Petíció részleteit a következő napokban közöljük.

2026.01.15. 10:03

Kezdünk!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormány hétközi üléséről tesz bejelentéseket, először azóta, hogy Sulyok Tamás államfő bejelentette: április 12-én lesznek az idei országgyűlési választások.

Várható témák:

  • az április 12-re kiírt országgyűlési választások
  • a már ismert szociális tűzifa program kiterjesztése
  • friss gazdasági adatok elemzése
  • Szőlő utcai nyomozás állása
  • pártkampányok
  • Ukrajna
  • EU-s ügyek
  • Mercosur-megállapodás várható hatásai
  • KRESZ-módosítás
  • tél, védekezés, operatív törzs jelzései, tanácsai.

Tartson velünk, élőben közvetítjük!

