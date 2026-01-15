Megindultak a katonák Grönlandra

A kontingenseket egy nappal az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter washingtoni tárgyalása után indították útnak Grönlandra.

Párizs, Stockholm, Berlin és Oslo szerdán jelentette be, hogy – felderítőműveletek céljából – katonákat küld a térségbe, Emmanuel Macron francia államfő pedig az X-en hozzátette, hogy további kontingensek mozgósítását tervezi. Francia hatóságok azt közölték, már mintegy 15 francia katona tartózkodik a szigeten, Olivier Poivre d'Arvor, Franciaország sarkvidékekért és tengeri ügyekért felelős nagykövete pedig újságíróknak erős üzenetnek nevezte a műveletet.

„Azt mondták, Európa lassan mozdul, de azért mégsem olyan lassú” – szögezte le a France Inter műsorszórónak adott interjújában.

A lépéssel az országok - mint arról a német védelmi tárca tájékoztatott - Dániának kívánnak segítséget nyújtani a régiós biztonság mélyítésében, beleértve a tengeri megfigyelési képességeket. A minisztérium hozzátette, hogy művelet csütörtöktől szombatig tart és 13, elsősorban felderítésre specializálódott német katona vesz részt benne.

Mindeközben Kanada és Franciaország a héten bejelentette: konzulátust nyitnak a sziget fővárosában, Nuukban.