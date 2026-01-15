ARÉNA - PODCASTOK
CAPE CANAVERAL, FLORIDA - JULY 31: Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, Jaxa astronaut Kimiya Yui, NASA astronaut Mike Fincke, and NASA astronaut Zena Cardman depart the Neil A. Armstrong Operations and Control Building at the Kennedy Space Center for Space Launch Complex 39A July 31, 2025 in Cape Canaveral, Florida. This is NASAs 11th crew rotation and 12th human spaceflight mission to the space station supported by the Dragon spacecraft since 2020, as part of the agencys Commercial Crew Program. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images)
Nyitókép: Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

Visszahozták a beteg űrhajóst a földre – videó

Infostart / MTI

Visszatért a Földre csütörtökön a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat Crew-11 missziójának négyfős legénysége, miután a küldetést az egyik űrhajós egészségi állapota miatt megszakították - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).

Az űrkapszula San Diego közelében landolt a Csendes-óceánon, kevesebb mint 11 órával azután, hogy elhagyta a Nemzetközi Űrállomást (ISS).

Az ISS történetében ez volt az első alkalom, hogy egy űrhajós egészségi állapota miatt egy küldetést hamarabb kellett befejezni.

A Crew-11 tagjai – az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov – augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük az eredeti terv szerint május körül ért volna véget. A két amerikai űrhajós múlt csütörtökön hajtott volna végre űrsétát, de azt a legénység egyik – meg nem nevezett – tagjának egészségi állapota miatt lefújta a NASA, és úgy döntött, a legénység korábban hazatér.

Azt nem árulták el, melyik űrhajósról van szó, és nem adtak közelebbi magyarázatot. James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi vezetője előzőleg annyit közölt, hogy az űrállomás fedélzetén nem alakult ki vészhelyzet, az érintett űrhajósnak nem valamilyen feladat ellátása miatt alakult ki egészségügyi problémája.

