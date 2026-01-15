ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
modern aircraft of an airfield
EU-s döntés: nem csak a jegy ára jár vissza az utasnak járattörléskor

Infostart / MTI

Járattörlés esetén a légitársaságoknak a repülőjegy árán felül a közvetítők által felszámított jutalékot is vissza kell téríteniük az utasoknak – közölte csütörtöki határozatában az uniós bíróság.

A konkrét ügyben az utasok az Opodo utazási iroda portálján vásároltak jegyet a KLM holland légitársaság Bécs és Lima közötti járatára. A járat törlése után a KLM visszatérítette a jegyek árát, ugyanakkor mintegy 95 eurót levont, amelyet az Opodo közvetítői díjként számított fel.

Az ügy az osztrák legfelsőbb bíróság elé került, amely az Európai Unió Bírósága állásfoglalását kérte. A KLM azzal érvelt, hogy sem a közvetítői jutalék létezéséről, sem annak összegéről nem volt tudomása.

Az uniós bíróság emlékeztetett: már egy 2018-as ítéletében kimondta, hogy a légitársaságok kötelesek a jegyáron felül a harmadik fél által felszámított jutalékot is visszafizetni, ha tudtak annak felszámításáról. A mostani döntés ezt pontosította: nem feltétel, hogy a légitársaság ismerje a jutalék konkrét összegét.

A luxembourgi bírák szerint amennyiben egy légitársaság elfogadja, hogy egy közvetítő a nevében és számlájára értékesítsen jegyeket, vélelmezhető, hogy ismeri a közvetítő üzleti gyakorlatát, beleértve a jutalék felszámítását is.

Ez a díj a jegyár „megkerülhetetlen” részének minősül, ezért azt a légitársaság által jóváhagyottnak kell tekinteni, és vissza kell téríteni az utasoknak.

Az osztrák bíróságnak a luxembourgi iránymutatás alapján kell meghozniuk a végső döntést az ügyben.

