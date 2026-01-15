ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.22
usd:
331.92
bux:
120651.59
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
TEHRAN, IRAN - JANUARY 8: Fires are lit as protesters rally on January 8, 2026 in Tehran, Iran. Demonstrations have been ongoing since December, triggered by soaring inflation and the collapse of the rial, and have expanded into broader demands for political change.
Nyitókép: Anonymous/Getty Images

Nagy-Britannia felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését és evakuálta a személyzetet

Infostart / MTI

Nagy-Britannia felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését és evakuálta a diplomáciai képviselet személyzetét.

A londoni külügyminisztérium szerda esti tájékoztatása szerint az Iránban kialakult biztonsági helyzet miatt a brit kormány elővigyázatossági megfontolásokból átmenetileg kivonta a teheráni nagykövetség személyi állományát, és a képviselet "távmunka" formájában folytatja tevékenységét.

A tárca ismertetése nem tér ki arra, hogy a nagykövetségi dolgozók hova távoztak Iránból.

A minisztérium hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az iráni helyzet gyorsan eszkalálódhat, és ez jelentős kockázatokkal jár.

A nyilatkozat felszólítja a brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, mivel a brit kormány jelenleg csak rendkívül korlátozott segítséget tud nyújtani az Iránban tartózkodóknak, nincs lehetőség személyes konzuli segítségnyújtásra semmiféle veszélyhelyzetben, és London nem tud segíteni azokon, akik Iránban bajba kerülnek.

A brit külügyminisztérium felidézi, hogy Iránban számos helyen tiltakozó megmozdulások zajlanak, erőszakcselekményekről és halálesetekről érkeznek jelentések, a távközlés országszerte akadozik, az internethozzáférést az iráni hatóságok komoly mértékben korlátozzák.

A tárca szerint a brit állampolgároknak az őrizetbe vétel és a hatósági kihallgatás nagyon magas kockázatával kell számolniuk még akkor is, ha távol maradnak a tiltakozó megmozdulások helyszíneitől. A brit útlevél birtoklása önmagában is okot szolgáltathat az iráni hatóságoknak a brit állampolgárok fogva tartására - fogalmaz a londoni külügyi közlemény.

A minisztérium felidézi, hogy az iráni nukleáris és egyéb katonai létesítmények elleni tavaly nyári izraeli és amerikai csapásmérések óta tűzszünet van érvényben, a tárca szerint azonban a helyzet továbbra is ingatag, és figyelmeztetés nélkül is gyorsan romolhat.

Kezdőlap    Külföld    Nagy-Britannia felfüggesztette teheráni nagykövetségének működését és evakuálta a személyzetet

nagy-britannia

irán

nagykövetség

teherán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán éjjel, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások után.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ukrajna új korszakot nyitna a frontvonalon, Zelenszkij szükségállapotot hirdetett – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az ukrán parlament szerdán a 34 éves Mihajlo Fedorovot nevezte ki védelmi miniszternek, azzal a céllal, hogy technológiai innovációval erősítse meg a hadsereget a közel négy éve tartó háború újabb nehéz szakaszában. Feladata lesz gyors döntéseket hozni az ország légterének védelme, a frontvonal ellátásának megerősítése és az orosz előrenyomulást megállító technológiai megoldások bevezetése érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran has 'no plan' to execute protesters

Trump says Iran has 'no plan' to execute protesters

The US president does not rule out military action in Iran, as Tehran temporarily shuts its airspace to nearly all flights.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 06:00
Nagy Sándor Gyula: az USA azt akarja, hogy a venezuelai rezsim békésen adja át a hatalmat az ellenzéknek
2026. január 15. 04:30
Volodimir Zelenszkij: energetikai vészhelyzetet hirdetnek Ukrajnában
×
×
×
×