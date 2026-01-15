Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta a csütörtöki Kormányinfón: a kormány szerdai ülésén elfogadta a 100 milliárd forintos keretösszegű háztartási energiatárolási programot.

Az otthonienergiatarolo.gov.hu oldal információi szerint a program lényege röviden:

2,5 millió forintos támogatás igényelhető otthoni energiatárolók vásárlásához

minden eddiginél egyszerűbb a pályázás folyamata

hatékony és biztonságos berendezések beszerzését támogatják

Tovább csökkenhetnek a családok kiadásai

2025. január 15.-én megjelent a végleges felhívás, ami itt olvasható

2026. február 2-től lehet pályázni

2026. március közepén megkezdődik a nyertesek kiértesítése.

Ki pályázhat?

Minden nagykorú magánszemély pályázhat, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik, állandó lakóhelye a beruházás helyszíne, a fejlesztésben érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Már rendelkezik napelemmel, vagy vállalja, hogy egyidejűleg telepít.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik bruttó elszámolás alá esnek, illetve akik 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból.

Az 5000 lélekszám alatti településen élők is előnyben részesülnek.

Milyen tároló telepíthető a támogatásból?

Legalább 10 kWh kapacitású (legfeljebb 10 százalékos eltérést megengedő műszaki tűréshatárral), maximum kapacitáskorlát nélkül.

A meglévő inverter cseréjének esetén pedig legfeljebb 20 százalékos, de maximum 1 kVA eltérést megengedő műszaki tűréshatár lehetséges.

Új napelem telepítése esetén az inverter maximális teljesítménye 5 kW lehet, az új napelem panelek teljesítménye pedig az inverter teljesítményének legfeljebb 120 százaléka.

Mire fordítható a 2,5 millió forint támogatás?

Minden költség elszámolható, amely a tároló beszerzéséhez és beépítéséhez kapcsolódik:

Villamosenergia tároló megvásárlása

Inverter beszerzése

Tervezés, engedélyezés

A mérőhely szabványosítása

Pályázati adminisztráció költsége

Fázisbővítés

Gulyás Gergely azt mondta a Kormányinfón: egy telepítés körülbelül 3-3,2 millió forintba kerül, és erre mindenki 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást kaphat, amihez mindössze egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni. 2026. február 2-áig lehet pályázni, és utána azt ígérik, hogy gyorsan fognak dönteni. Mint mondta: „azt kell vállalni, hogy az ingatlanon legyen napelem, vagy már eddig is, vagy most telepítsék” – vagyis ez azt jelenti, hogy

azok is megkaphatják a 2,5 millió forintot, akiknek egyelőre még nincs napelemük, mert még csak tervezik felszereltetni a napelemes rendszert. Esetükben is csak az lesz az alapkövetelmény, hogy legyen a jövőbeni rendszerüknek egy legalább 10 kilowattórás akkumulátora

– írta a Telex egy korábbi összefoglalóban az eddigi kormányzati információk alapján.

A cél, hogy a már megtermelt, azonban jelenleg elvesző napenergiát el lehessen tárolni, csökkentve ezzel a háztartások kiszolgáltatottságát és a villamosenergia-rendszer terhelését.

A kormány százmilliárd forintos beavatkozásra készül a lakossági energiapiacon, miután Magyarország napenergia-nagyhatalommá vált. A gyors bővülés azonban új kihívást hozott. Egyre több áram termelődik, amit nincs hol eltárolni. Erre kínál megoldást a februárban induló, 100 milliárd forintos Otthoni Energiatároló Program, amelyben háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz – mondta el Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes az Indexnek, hozzátéve:

csütörtökön jelenik meg a pályázat, és a részletes feltételek is most válnak elérhetővé, az érdeklődők az otthonienergiatarolo.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.

Mint mondta, arra törekedtek, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a jelentkezés.

„Egy 2,5 oldalas űrlapot kell kitölteni a 2,5 millió forint eléréséhez, ez az ajánlatunk” – közölte a miniszterhelyettes, aki úgy látja, ez hatalmas lehetőség a lakosságnak és az országnak is, hiszen a kormányzat szerint, „aki ma megoldja az energiatárolást, az megnyerheti a 2030-as éveket.”