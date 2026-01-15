ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
Népelemes rendszert telepítő szakemberek egy hát tetején.
Nyitókép: Getty Images/anatoliy_gleb

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Infostart

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta a csütörtöki Kormányinfón: a kormány szerdai ülésén elfogadta a 100 milliárd forintos keretösszegű háztartási energiatárolási programot.

Az otthonienergiatarolo.gov.hu oldal információi szerint a program lényege röviden:

  • 2,5 millió forintos támogatás igényelhető otthoni energiatárolók vásárlásához
  • minden eddiginél egyszerűbb a pályázás folyamata
  • hatékony és biztonságos berendezések beszerzését támogatják
  • Tovább csökkenhetnek a családok kiadásai
  • 2025. január 15.-én megjelent a végleges felhívás, ami itt olvasható
  • 2026. február 2-től lehet pályázni
  • 2026. március közepén megkezdődik a nyertesek kiértesítése.

Ki pályázhat?

  • Minden nagykorú magánszemély pályázhat, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik, állandó lakóhelye a beruházás helyszíne, a fejlesztésben érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.
  • Már rendelkezik napelemmel, vagy vállalja, hogy egyidejűleg telepít.
  • Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik bruttó elszámolás alá esnek, illetve akik 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból.
  • Az 5000 lélekszám alatti településen élők is előnyben részesülnek.

Milyen tároló telepíthető a támogatásból?

  • Legalább 10 kWh kapacitású (legfeljebb 10 százalékos eltérést megengedő műszaki tűréshatárral), maximum kapacitáskorlát nélkül.
  • A meglévő inverter cseréjének esetén pedig legfeljebb 20 százalékos, de maximum 1 kVA eltérést megengedő műszaki tűréshatár lehetséges.
  • Új napelem telepítése esetén az inverter maximális teljesítménye 5 kW lehet, az új napelem panelek teljesítménye pedig az inverter teljesítményének legfeljebb 120 százaléka.

Mire fordítható a 2,5 millió forint támogatás?

Minden költség elszámolható, amely a tároló beszerzéséhez és beépítéséhez kapcsolódik:

  • Villamosenergia tároló megvásárlása
  • Inverter beszerzése
  • Tervezés, engedélyezés
  • A mérőhely szabványosítása
  • Pályázati adminisztráció költsége
  • Fázisbővítés

Gulyás Gergely azt mondta a Kormányinfón: egy telepítés körülbelül 3-3,2 millió forintba kerül, és erre mindenki 2,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást kaphat, amihez mindössze egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni. 2026. február 2-áig lehet pályázni, és utána azt ígérik, hogy gyorsan fognak dönteni. Mint mondta: „azt kell vállalni, hogy az ingatlanon legyen napelem, vagy már eddig is, vagy most telepítsék” – vagyis ez azt jelenti, hogy

azok is megkaphatják a 2,5 millió forintot, akiknek egyelőre még nincs napelemük, mert még csak tervezik felszereltetni a napelemes rendszert. Esetükben is csak az lesz az alapkövetelmény, hogy legyen a jövőbeni rendszerüknek egy legalább 10 kilowattórás akkumulátora

írta a Telex egy korábbi összefoglalóban az eddigi kormányzati információk alapján.

A cél, hogy a már megtermelt, azonban jelenleg elvesző napenergiát el lehessen tárolni, csökkentve ezzel a háztartások kiszolgáltatottságát és a villamosenergia-rendszer terhelését.

A kormány százmilliárd forintos beavatkozásra készül a lakossági energiapiacon, miután Magyarország napenergia-nagyhatalommá vált. A gyors bővülés azonban új kihívást hozott. Egyre több áram termelődik, amit nincs hol eltárolni. Erre kínál megoldást a februárban induló, 100 milliárd forintos Otthoni Energiatároló Program, amelyben háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz – mondta el Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes az Indexnek, hozzátéve:

csütörtökön jelenik meg a pályázat, és a részletes feltételek is most válnak elérhetővé, az érdeklődők az otthonienergiatarolo.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.

Mint mondta, arra törekedtek, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a jelentkezés.

„Egy 2,5 oldalas űrlapot kell kitölteni a 2,5 millió forint eléréséhez, ez az ajánlatunk” – közölte a miniszterhelyettes, aki úgy látja, ez hatalmas lehetőség a lakosságnak és az országnak is, hiszen a kormányzat szerint, „aki ma megoldja az energiatárolást, az megnyerheti a 2030-as éveket.”

