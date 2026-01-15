A miniszter szerint a bankok egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, és a kifizetések két egymást követő napon lesznek. Ez az eredeti szabály alapján 2026. február 12-én, csütörtökön (várhatóan ekkor érkezik a januári és a 13. havi járandóság) és február 13-án, pénteken (várhatóan ekkor kerül a számlákra a 14. havi nyugdíj első, egyheti részlete) lehet.

A változás a postai kifizetést vélhetően nem érinti.

A hvg.hu kiderítette, hogy

a Bankszövetség kezdeményezte a januári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíjrészlet több napra való felosztását, ami költségnövekedést senkinél sem jelent.

A portálnak Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára azt nyilatkozta, hogy a szervezet elkötelezetten támogatja a kormányzat döntéseinek a pénzügyi rendszerben történő pontos végrehajtását.

A pénzforgalomban a darabszám szerinti csúcsnapokat a nyugdíjfizetési napok jelentik.

Minden bank e csúcsnapokra ráhagyással alakította ki a saját pénzforgalmi infrastruktúráját. Nincs azonban olyan gyakorlati tapasztalat, mely háromszoros csúcsterhelés esetén valamennyi banki és pénzforgalmi szereplőnél az időben történő lebonyolítást garantálná, amiatt fordultak a kormányhoz. A főtitkár szerint a kormányzati intézkedés jelentős mértékben csökkenti a nyugdíjjóváírások időbeli kockázatát.

Február közepén így több mint dupla nyugdíj érkezik: kéthavi + egyheti. Az átlagos nyugdíjban részesülők így körülbelül 583 ezer forintot kapnak februárban.

A 13. havi nyugdíj (az egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők 13. havi juttatásaival együtt) idén mintegy 585 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek, a 14. havi juttatások idén érkező első negyedrésze (azaz az 57. heti nyugdíj) további, mintegy 170 milliárd forint lesz a kabinet korábbi bejelentése alapján.