A rendőrök beviszik a hajléktalanokat

A kormányfő a kormányülésen arról beszélt, hogy a hajléktalanokról ilyenkor gondoskodni kell, ez az önkormányzatokhoz tartozó feladat. Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte, hogy az Operatív Törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel?

A belügyminiszter közölte, hogy önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp Attila államtitkár feladatul kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. Ezen kívül vörös riasztást rendeltek el ezen a területen. Hozzátette: a vörös riasztás azt jelenti, hogy felszabadították a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20 százalék még a szabad hely, „de gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését”.

Orbán Viktor a videóban megállapította: „ha jól értem, akkor azt mondhatjuk, hogy a hajléktalanszállásokon több helyünk van, mint amennyi a hajléktalan Magyarországon”.

Pintér Sándor elmondta: ez így van, és a rendőrjárőröknek utasításba adták, hogy ha hajléktalant találnak szabad területen, azokat szállítsák be a hajléktalanszállókra.

„Kiemelten figyelünk a fedél nélkül élőkre is. Vigyázzunk egymásra!” – írt a posztban a kormányfő.