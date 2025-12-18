ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Nyitókép: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Egy EU-s tájékoztatás szerint éveket is csúszhat Paks II.

Infostart

Új EU-s vizsgálat indult az atomerőmű-projekt kapcsán, és az új döntésig évek is eltelhetnek. Addigi viszont bíróságon is megtámadhatók az állami kifizetések.

Az Európai Unió ismét vizsgálni kezdte Paks II. 2014-ben kötött szerződéseit, miután az Európai Bíróság szeptember 11-én megsemmisítette a projektnek nyújtott állami támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot – írja a hvg.hu.

Az Európai bizottság zöld jelzést adott 2017-ben a főként orosz kivitelezésben megvalósuló atomerőmű-beruházás magyar állami támogatásához, amit viszont Ausztria megtámadott az Európai Törvényszéken. A 2022 novemberében született elutasító ítélet elleni fellebbezéssel mostanában ért az ügy a végére.

A lap megszerzett egy, Linsey McCallum EB versenypolitikai főigazgatóságának trösztellenes ügyekért felelős főigazgató-helyettese által írt levelet, amit Tordai Bence független parlamenti képviselőnek címzett. A főigazgató-helyettes azt írja, a bíróság immár jogerős ítéletben hatályon kívül helyezte az EB 2017-es határozatát, amelyben „a paksi atomerőműben két új reaktor építéséhez nyújtott támogatást – bizonyos feltételek mellett – a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította”.

Tordai Bence kiemelkedően fontosnak tartja a levél azon részét, mely szerint az állami támogatások ellenőrzési eljárása „visszatért az EUMSZ 108 cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozat elfogadását követő szakaszba.” A politikus ezt úgy értékelte a lapnak, hogy egyes korábbi hírekkel ellentétben a Bizottságnak újra kell kezdenie a tartalmi értékelést Paks II.-vel kapcsolatban.

Amennyiben ez igaznak bizonyul, a Paks II. projekt 1-2 évet is csúszhat, míg vár a kormány az újabb uniós döntésre, ugyanis jogilag kockázatos és perelhető a projektben minden állami kifizetés.

