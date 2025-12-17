ARÉNA - PODCASTOK
A békepárti határozati javaslatról szóló szavazás eredménye egy kijelzőn az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. március 31-én. Az előterjesztést, amelyet az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán nyújtottak be a Fidesz és a KDNP képviselői, 130 igen és 24 nem szavazat mellett fogadták el.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Döntött az Országgyűlés a budapesti segélyhitelről

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Megszavazta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szól. A 134 igennel, 34 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott előterjesztés parlamenti vitájáról az InfoRádió készített összeállítást.

A Fővárosi Közgyűlés, a főpolgármester vagy az önkormányzati cégek akkor vehetik fel a segélyhitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, ha nem tudják kifizetni a dolgozóik bérét.

Ugyanakkor a fizetésképtelenséget a Fővárosi Kormányhivatal is megállapíthatja, ha ezt például egy szakszervezet kérelmezi tőle.

Az adósnak vállalnia kell a bérek és a díjak átutalását, amihez állami kezesség mellett ingatlanfedezetet kell biztosítania, továbbá készítenie kell egy vagyonleltárt a kormánynak, az MFB-nek pedig kéthetente likviditási tervet kell küldenie.

„A városvezetés saját hibájából csődközelbe sodorta az intézményeit, így az állami beavatkozás elkerülhetetlen” – jelentette ki a szerdai parlamenti vitában Földesi Gyula, a törvényalkotási bizottság fideszes előadója; „Bármilyen politikai nézetet is vallunk, abban egyet kell értenünk, hogy a budapestiek közösségét szolgáló munkavállalók fizetése nem lehet politikai alku tárgya, és nem lehet áldozata a felelőtlen gazdálkodásnak.”

Az Orbán-kormány több tízmilliárd forinttal tartozik a fővárosnak. Ha ez a pénz ott lenne a számlán, semmi probléma nem lenne a kifizetésekkel – mondta a DK-s Gy. Németh Erzsébet.

Ugyanerről beszélt Kanász-Nagy Máté független képviselő is.

Szabó Rebeka, a Párbeszéd képviselője szerint a kormány

  • a gyermekbántalmazásokról és
  • az alacsony népszerűségéről

akarja elterelni a figyelmet ezzel a törvénnyel.

„Most kitalálták ezt a hitelcsapdát, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy akár akarja a főváros, akár nem, ha olyan a helyzet, akkor Sára Botond főispán majd hitelt vesz fel a főváros nevében, tehát igazándiból a Fővárosi Önkormányzat megkerülésével önök egy borzalmas hitelcsapdába akarják belekényszeríteni a fővárost, ami megint csak újabb, nagyon negatív anyagi következményekkel jár a főváros számára, miközben egyébként például ugye a Gellért-fürdő felújítására kért hitelt, ami egy megtérülő beruházás lenne, és amire a főváros cége kért hitelt, nem adtak engedélyt.”

A Mi Hazánk nevében felszólalt Novák Előd szerint a törvényből nem derül ki, hogy a kormány mit vár el a fővárostól a hitelért cserében. Ő egyébként Budapest vezetését és a kormányt egyaránt hibásnak tartja a kialakult helyzetért.

Nacsa Lőrinc államtitkár zárszavában kijelentette, hogy Tarlós István pluszosan adta át a főváros kasszáját, azóta viszont már szerinte 400-420 milliárd forint eltűnt Budapestről.

