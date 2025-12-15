Az uniós átlagot közelítik az élelmiszerárak Magyarországon az Eurostat adatai alapján - a nap naphírei

Két magyar származású áldozata is van a vasárnapi ausztráliai terrortámadásnak. Az azonosított elhunytak között szerepel a 82 éves Pogány Marika holokauszt-túlélő is, aki korábban több mint 20 évig karitatív szervezetnél önkénteskedett. Megemlékezett az asszonyról a szlovákiai Komárom Zsidó Hitközség is, megemlítve, hogy az elhunyt az utóbbi időben évente ellátogatott a városba. A támadás másik magyar származású áldozata a 78 éves Weitzen Tibor. Összesen 16-an vesztették életüket és sokan megsebesültek a sydney-i Bondi Beach tengerparton, ahol hanuka ünnepét tartották, amikor a gyalogos hídról két férfi, apa és fia tüzet nyitott az ott lévőkre. Az 50 éves apa a helyszínen életét vesztette, 24 éves fia súlyosan megsérült.

Keresetlevelet nyújtott be Magyarország az Európai Bíróság ellen a migráció ügyében hozott korábbi elmarasztaló ítélete miatt. Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott: Magyarország beperli az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot. Ilyenre még nem volt példa az Európai Unió történetében. Emlékeztetett, hogy a napi egymillió eurós bírsággal járó döntés ellen nincs lehetőség a fellebbezésre, ezért indít Magyarország kártérítési pert.

Az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítését kezdeményezte a magyar kormány az Európai Unióban - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az uniós külügyi tanács ülése után emlékeztetett, hogy Donald Trump amerrikai elnök egy rendeletben terrorszervezetnek nyilvánította az Antifa mozgalmat.

A magyar miniszterelnök szerint meg kell akadályozni a külföldön befagyasztott orosz vagyon elkobzását és Ukrajnának adását, ha pedig ez nem sikerül, akkor valahogy ki kell belőle maradni. Leginkább az orosz válaszcsapásokból kellene kimaradni – mondta Orbán Viktor a Patrióta Youtube csatornájának adott interjúban. Úgy értékelte, hogy a 230 milliárd euró elkobzása felér egy hadüzenettel és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót.

Befejeződtek az ukrán elnök tárgyalásai Berlinben az amerikai delegációval, amelyet Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja vezetett. Az amerikai küldöttséggel még vasárnap kezdett tárgyalni Volodimir Zelenszkij, ma újabb fordulót tartottak. A tárgyalások eredményeiről egyelőre nem közöltek információt, de korábban Steve Witkoff azt mondta, hogy a jelenlegi húszpontos béketerv ügyében komoly előrelépés történt.

Az uniós átlagot közelítik az élelmiszerárak Magyarországon – derül ki az Eurostat adataiból. A volt szocialista tagországok élelmiszerárai átlagosan több mint 10 százalékkal alacsonyabbak. Az EU-ban Romániában a legalacsonyabb az élelmiszerárak szintje, míg Luxemburgban a legmagasabb. Magyarország az uniós átlag 94 százalékán áll.

Jelentősen csökkenhetnek a hitelfedezeti biztosítások költségei, bővülnek a szolgáltatások 2026-tól. A jegybank elvárja, hogy a biztosítói profit, költség és jutalékok aránya a legtöbb hiteltípusnál ne haladja meg a bruttó díj 70 százalékát, jelzáloghiteleknél pedig 60 százalékot, ami átlagosan 20 százalékpontos csökkentést jelent. Az új előírásokat 2026-tól az új termékeknél, 2027-től pedig a meglévő biztosításoknál kell alkalmazni, és cél, hogy a fedezet legalább 9 havi törlesztést biztosítson keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén.

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, amely figyelemmel kíséri a technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint szakpolitikai javaslatokat és ajánlásokat tesz – jelentette be Palkovics László, a tanács elnöke. A testületben tudományos, akadémiai, gazdasági és hatósági szereplők képviselői kaptak helyet, célja a hazai MI-stratégia naprakészen tartása és etikai kódex megalkotása.

Összesen 966 települést és mintegy 660 ezer embert érintenek a kormány közlekedést javító intézkedései főként Baranya, Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – jelentette ki az építésügyi és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta: a fejlesztés 10 millió kilométernyi új autóbuszos közlekedést jelent, 6 milliárd forintos költséggel.

Betervezné a főváros jövő évi költségvetésébe a Petőfi híd felújításának tervezését a Podmaniczky Mozgalom. Vitézy Dávid frakcióvezető képviselő egy arra hívta fel a figyelmet, hogy a híd legutóbbi utolsó teljes körű renoválása 1980-ban fejeződött be. A képviselő szerint jelentős korróziós problémák vannak a hídon, felújításának 2028-29-ben lehetne nekiállni.

Az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és kormányhivatalokban. A hivatalok azt javasolják, hogy mindenki mihamarabb intézze el hivatali ügyeit, még az ünnepek előtt.

Szerbiában vádat emeltek Nikola Selaković kulturális miniszter, valamint három másik ember ellen hivatali visszaélés és dokumentumok hamisításának vádjával. A vádhatóság gyanúja szerint meghamisított dokumentumok tették lehetővé, hogy egy amerikai cég engedélyt kapjon egy hotel építésére Belgrádban a Jugoszláv Néphadsereg egykori főparancsnokságának épülete helyén, amely korábban kulturális örökségnek számított.

Holtan találták az otthonunkban Rob Reiner amerikai színész-rendezőt és feleségét Los Angeles-ben. A házaspárt több forrás szerint is saját fiuk gyilkolta meg, akit őrizetbe vett a Los Angeles-i rendőrség. Rob Reiner kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai színész-rendező volt. Rendezőként négy alkalommal jelölték Golden Globe-díjra.