ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.01
usd:
327.79
bux:
109855.01
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The European Union flag hangs in the cloudy sky outside the prisons barbed wire. waving in the sky
Nyitókép: HUNG CHIN LIU/Getty Images

Magyarország beperli az Európai Bíróságot

Infostart / MTI

Magyarország keresetlevelet nyújtott be hétfő reggel az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt – jelentette be az igazságügyi miniszter hétfőn Budapesten.

Tuzson Bence elmondta, Magyarország beperli az Európai Bíróságon az Európai Bíróságot. Nem volt még ilyen az Európai Unió történetében - emlékeztetett.

Felidézte: 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, ahol a beérkező migránsoknak kellett várakozniuk. Magyarország ezt a szabályt később megváltoztatta, így ha valaki be akar lépni az országba, annak előzetes kérelmet kell benyújtania valamelyik szomszédos országban a magyar nagykövetségen.

Ezeket a szabályozásokat támadták meg annak érdekében, hogy Magyarországot migrációs politikájának megváltoztatására kényszerítsék, az Európai Bizottság pedig az Európai Bírósághoz fordult, azt kérve, hogy Magyarországot bírságolják meg – mondta a tárcavezető.

A per végén Magyarország olyan mértékű bírságot kapott, amely példátlan az EU történetében: napi 1 millió eurót és 200 millió euró átalányösszeget kell fizetnie.

Ezeket a pénzeket a Magyarországnak járó uniós kifizetésekből vonják le

– jegyezte meg.

Emlékeztetett arra is, hogy az Európai Bizottság jóval kisebb összeget követelt volna Magyarországtól, de a bíróság ennek 29-szeresét állapította meg az átalányösszeg és 61-szeresét a napi bírság esetében.

Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, Magyarország nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni – jelentette ki.

Hozzátette: az Európai Bíróság több szabályt nem tartott be, több olyan elvet nem érvényesített, amelyet ítélete során érvényesítenie kellett volna, ezzel megsértette Magyarország jogait. Ezért Magyarország kártérítési pert nyújthat be a bírósággal szemben azzal a céllal, hogy a fizetendő bírság nagy részét ne Magyarországnak, hanem a bíróságnak kelljen megfizetnie az Európai Unió részére – jelezte.

Tuzson Bence elmondása szerint ugyanis alapelvi szinten garantált a tisztességes eljáráshoz való jog. Ezért ha a bíróság arra készül, hogy az eljárás során a sokszorosát állapítsa meg a perben kért összegnek, akkor erről tájékoztatnia kell a peres felet, hogy az fel tudjon készülni erre. Emellett az előterjesztéshez képest kellett volna megállapítani a bírság összegét – mutatott rá.

Hozzátette: az indoklási kötelezettségének sem tett eleget a bíróság, hiszen nem indokolta meg, hogy miért ekkora összeggel büntetik Magyarországot. Ezzel a példátlan összeggel ugyanis a testület a tagállamok közötti egyenlőség elvét is megsértette, hiszen a sokszorosát szabta ki annak az összegnek, amelyet ilyen esetekben szokásos más, akár nagyobb GDP-vel rendelkező tagállamok esetében – figyelmeztetett. A bíróság megsértette ezen felül a jogbiztonság, az előreláthatóság és az átláthatóság alapelveit is – sorolta.

Tuzson Bence hangsúlyozta, mindebből látszik, hogy

valójában nem is jogi ügyről van szó, az Európai Bíróság döntésének ideológiai és politikai okai voltak.

Brüsszel azt szeretné, hogy Magyarország engedje be a migránsokat, „ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni, ezért indítottuk a pert” – összegzett a miniszter.

Kezdőlap    Belföld    Magyarország beperli az Európai Bíróságot

migráció

tuzson bence

európai bíróság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bár az áprilisi és az augusztusi tárgyalások nem hoztak valódi áttörést, most ígéretesnek tűnnek a fejlemények. Ukrajna biztonsági garanciák mellett hajlandó lemondani a NATO-tagságról. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, mielőtt vasárnap Berlinben tárgyalóasztalhoz ült az Egyesült Államok kormányzati delegációjával.
 

Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát

Moszkva: a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár most már több halat esznek a magyarok, a fogyasztás még mindig rendkívül alacsony, és az egész éves fogyasztás harmada az advent időszakra korlátozódik. Pedig EU-s szinten két halfajta tenyésztésében és feldolgozásában is élen járunk.
 

Nem a buborékokkal volt baj: rosé pezsgőket vizsgált a Nébih

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, felpattant ez a magyar részvény!

Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, felpattant ez a magyar részvény!

Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó a hangulat, különösen a Richter teljesít jól a reggeli bejelentést követően. Ami a gazdasági eseményeket illeti, a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először

John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi hero 'did not hesitate', family tells BBC, as Australian PM says gunmen motivated by extremism

Bondi hero 'did not hesitate', family tells BBC, as Australian PM says gunmen motivated by extremism

Ahmed al Ahmed, who was shot after wrestling a gun from an attacker, was pictured in hospital with the New South Wales premier. At least 15 people were killed in Sunday's attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 13:40
2026-tól jöhet a szűrt internet Magyarországon
2025. december 15. 13:26
Óriási drogfogás: három mázsa kristályt találtak a magyar rendőrök – videó
×
×
×
×