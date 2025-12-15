Lázár János: a közlekedés legyen alapjog!

Lázár János, miután kíséretével leszállt a Csánigról indult, a járási székhelyre tartó autóbuszról, elmondta: egy országos kezdeményezésnek, egy kormánydöntésnek és az Országgyűlés által hozott törvénynek eredményeképp úgy változtattak a személyszállításról szóló törvényen, hogy Magyarországon a közlekedés mindenki számára alapjog legyen.

„Több millió ember kel útra naponta ebben az országban azért, hogy dolgozzon, tanuljon vagy gyógyuljon, vagy éppenséggel bevásároljon, az ő életük megkönnyebbítése érdekében a kormány áttekintette azt, hogy a magyar választópolgártársaknak hol és mennyi szolgáltatásra van lehetősége, milyen autóbusz és milyen vasúti pálya áll rendelkezésre” – mondta.

Hozzáfűzte: ezer olyan település van, amelyet a hétfőn hatályba lépett döntések pozitívan érintenek. „A döntés lényege, hogy Magyarországon bárhol is lakik valaki, joga legyen arra, hogy a járási központba naponta háromszor eljusson, és onnan haza is tudjon térni az állami közösségi közlekedés segítségével, lehetőség szerint olcsón, gyorsan, pontosan és jó minőségben” – mondta.

Lázár János részletezése szerint pontosan 966 települést, 660 ezer embert érint a kormány pozitív döntése, Baranya vármegyében, Vas vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van különösen sok olyan település, amelynek közlekedése szavai szerint jelentősen javul.

„A 966 település felében eddig egyáltalán nem volt autóbuszos szolgáltatás, a települések másik felében pedig kevesebb mint három volt településenként, vagy hétvégén egyáltalán nem közlekedett autóbusz” – közölte.

A miniszter kitért arra, hogy a kormány döntése tíz millió kilométernyi „megtett új autóbuszos közlekedést” jelent, ami hatmilliárd forintba kerül, szavai szerint ezzel támogatják a kistelepülésen élőket, akiknek így szeretnék javítani az életminőségét azzal, hogy naponta háromszor garantálják számukra a járási központba való bejutást és hazajutást.

„Azt is eldöntöttük, hogy garantáljuk a vármegyeközpontokba és a fővárosba való eljutást, minimum naponta kétszer oda és vissza mindenkinek. Nyolcvan százalékában a településeknek ennél többet nyújtunk, de ahogyan a példa is mutatja, mindenütt van igény a menetrendek felülvizsgálatára, átalakítására” – hangoztatta a tárcavezető.

Lázár János sajtótájékoztatóján megemlítette azt is: Répcelakon december utolsó napján végleg bezár a sajtüzem, ami 160-200 család életét fogja érinteni, akik közül valószínűleg sokaknak Sárvárra kell majd ingáznia, a Csánigból induló járat sok ember számára jelenti majd a munkába járás és hazajutás lehetőségét.

A miniszter a sajtótájékoztatón külön kiemelte: Vas vármegye kapja Magyarország egyik legnagyobb közúti közlekedési beruházását, hiszen az M86-M87-es gyorsforgalmi autóút építése megkezdődik 2026-2027-ben, ami szavai szerint azt jelenti, hogy Kőszeg-Szombathely, valamint Szombathely és Körmend kerül összekötésre „négy sávos autópályával”, ami egy többszáz milliárd forintos beruházás eredményeképp javítani fogja a vállalatok áruszállítási képességét, és a térségben élők közlekedési biztonságát is.

Lázár János hétfői vasi látogatása során Sárváron vállalkozókkal és a helyi agrárkamara, valamint a helyi ipari és kereskedelmi kamara szervezésében vállalkozókkal találkozott.