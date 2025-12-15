ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda
Szijjártó Péter Moszkvában
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Komplett istálló lóg ki - Szijjártó Péter nagyon képletesen beszélt a brüsszeli törekvésekről

Infostart / MTI
Az Ukrajna támogatására szánt, befagyasztott orosz vagyonról szóló döntés jól demonstrálja azt, hogy Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse egész Európát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is arra figyelmeztetett, hogy a most történtek jól demonstrálják, hogy Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse az egész kontinenst.

Elítélte, hogy azért született "európai szabályokat nevetségesen semmibe vevő" döntés az orosz befagyasztott vagyonról, mert összességében 80 ezer milliárd forintot akarnak odaadni Ukrajnának.

"Ez beláthatatlan, hatalmas összeg. Ráadásul ebből 46 ezer milliárd forintot Ukrajna felfegyverzésére akarnak költeni (…) 46 ezer milliárd forintot költenének el egy Magyarországgal szomszédos, Magyarországgal nem egy integrációba tartozó, nem NATO-tagország felfegyverzésére" - mutatott rá.

Majd úgy vélekedett, hogy az EU azzal az érveléssel, amellyel kikerüli az egyhangúság követelményét ebben a kérdésben, nevetségessé és hiteltelenné teszi a közösség minden jövőbeni megnyilatkozását a jogállamiságról vagy a demokráciáról.

"Az Európai Unió olyan mértékben hágja át a saját maga szabályait, hogy itt már nem csak a lóláb lóg ki, hanem gyakorlatilag a komplett istálló"

- fogalmazott.

Illetve elmondta, hogy az EU arra hivatkozott az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásakor, hogy Oroszország energetikai vészhelyzetet állít elő Európában, márpedig ez szavai szerint óriási hazugság.

"Az energiaellátási válságot nem az oroszok okozzák az Európai Unióban, hanem az, hogy Brüsszel éppen most tiltja ki az orosz energiahordozókat, majd erre hivatkozva megteremti a nem létező jogalapot magának arra, hogy megkerülje az egyhangúság kritériumát" - jegyezte meg.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez mélyen ellentétes a magyar emberek érdekével, ezért mindaddig, amíg Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét sem az ukrán állam működésére, sem az ukrán korrupció finanszírozására, sem Ukrajna felfegyverzésére nem fogják felhasználni.

"Már odáig jutottunk, hogy ukrajnai fegyvergyárak építéséről is szó van. Ezt itt finoman az ukrán hadiiparba történő beruházásként emlegetik, ami állítólag a legjobb befektetés Európa biztonságában, de nyilvánvalóan ez egy nonszensz értékelés" - mondta.

"A brüsszeliek azt akarják, hogy az EU katonai kiképző misszióját is helyezzük át Ukrajnába. Ez egy abszolút vörös vonal, ezt Magyarország nem engedi, ehhez semmiképpen nem járulunk hozzá. Ez olyan eszkalációs kockázat lenne, amelynek felvállalása lehetetlen. Olyan eszkalációs kockázat, amely Magyarországot és a magyar embereket is súlyos veszélybe sodorná" - tette hozzá.

"Brüsszel legnagyobb baja az jelenleg, hogy nem tudja belevinni Európát a háborúba és nem tudja Ukrajnát belehozni az Európai Unióba. És azért nem tudják, mert ezt most mi akadályozzuk, a szuverén nemzeti magyar kormány. És ezért is tesznek meg mindent a brüsszeliek azért, hogy egy Brüsszel akaratát végrehajtó kormány jöjjön létre Budapesten. Ez lesz a tét áprilisban" - összegzett.

