Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Nagyon sok pénz van az asztalon, 230 milliárd euró. Ennyi a befagyasztott orosz vagyon, aminek az elkobzását és az ukránoknak való átadását tűzték ki célul az európai vezetők. A mi felfogásunk szerint ez felér egy hadüzenettel, és nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót – fogalmazott Orbán Viktor a Patrióta műsorában a Magyar Nemzet összefoglalója szerint.

A kormányfő szerint ez nagyon súlyos bajba rántja bele az Európai Uniót. „Ezt meg kellene akadályozni, de kevés esélyt lát rá, mert kevesen vagyunk” – mondta, hozzátéve: „ha a vezetők átlépik a Rubicont, akkor ki kell maradni ebből, de nem lesz egyszerű”. A kormányfő szerint az amerikaiak ezt mind ellenzik, és nyíltan meg is mondják. Ők orosz–amerikai vagyonalapba akarják betenni ezt a pénzt, és különböző célokra akarják fordítani, de az Európai Bizottságnak ez nem tetszik, nem akarja odaadni a pénzt.

„Mi, magyarok azt mondjuk, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, nem értünk egyet ezzel, azt gondoljuk, hogy az amerikaiaknak van igazuk, és ezt az összeget ott kell hagyni, ahol van, és engedni kell, hogy az amerikaiak meg az oroszok felhasználhassák a béketeremtés érdekében” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a brüsszeli vezetők elköltöttek már több mint 100 milliárd eurót erre a háborúra.

„Korábban azt mondták a választópolgáraiknak, hogy ez nem fog semmibe kerülni. Ezt nem csak elhitték, megéljenezték. Ezt a pénzt már elköltötték, most muszáj valahogy kívülről fedezetet teremteni, mert ha nem, ez egy robbanásszerű felismerést eredményezhet Nyugat-Európában, és számos kormány megbukásához vezet” – mondta.

A kormányfő szerint világossá kell tenni, hogy mindaz, ami történik, jogszerűtlen. A szlovákok, csehek is velünk tartanak, a belga miniszterelnök pedig még kitart az álláspontja mellett, ezt a döntést ugyanis az ő gazdaságuk megsínylené.

Orbán Viktor szerint Nyugat-Európa egy része továbbra is kitart a globalista liberális útvonal mellett, miközben az amerikaiak közben meghirdették az új korszakot, a nemzeti korszakot.

„Nekünk az amerikai a kedvező. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy itt az ideje, sőt

mi 2010 óta erre készülünk, hogy eljöjjön a nemzetek korszaka.

Tehát nekünk az lenne a jó, ha az európai vezetők megvilágosodnának, és a vita végén azt mondanák, hogy az amerikai béketörekvéseket kell támogatni, és még az orosz vagyon ügyét is az amerikai békekísérletnek kell alárendelni. Ez lenne a legjobb kimenetele a dolognak” – fogalmazott. A kormányfő kifejtette, migráció ügyében azért nem tudták a magyar kormányt felőrölni, mert volt egy népszavazás. Hasonló a helyzet a gyermekvédelem ügyében is.

A brüsszeli agrártámogatásokról szólva azt mondta, az egész zöld program kárvallottjai a gazdák és a vidéki Európa.

Ami most kiváltja Orbán Viktor szerint a gazdatüntetést, az az Unió következő hétéves költségvetése.

A gazdák látják, hogy lefaragnak a pénzükből. A kormányfő tájékoztatott: a Next Generation hitel törlesztése el fogja vinni az Unió költségvetésének 10 százalékát. Akarnak emellett adni pénzt Ukrajnának. A költségvetés 30 százalékát így nem tudnánk másra használni. „Az orosz pénz lenne a hitel fedezete, így jóval több pénzt adhatnánk oda az ukránoknak. De ezt a végén valakinek ki kell majd fizetnie” – mondta.

Orbán Viktor kifejtette, ha közös az adósság, egyre kevesebb hatáskör marad a tagállamoknál, és létrejön az Európai Egyesült Államok. „Így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is, hogy az államok közös hitelt kezdtek fölvenni, és utána már ebből az abroncsból nem tudtak kiszabadulni.”

Orbán Viktor szerint a NATO-főtitkár nem az amerikai, hanem az európai álláspontot képviseli. „Ez új helyzet. Ilyen még nem volt. Ez az amerikaiak számára is egy komoly fenyegetés, ez azt jelzi, hogy olyan helyzetbe jutottak az amerikaiak, hogy a NATO egyszer csak belekeveredhet úgy is egy háborúba, hogy az USA ezt nem akarja.” – mondta.

Az amerikai dokumentumról szólva, amely szerint Európa a civilizációs megsemmisülés szélére került, azt mondta, egyetért vele.

Kifejtette:

a hagyományos nyugati keresztény értékek kiveszőben vannak, sőt ki is űzik őket a politikából, és helyette bejött egy liberális, globális szemléletmód, ami pedig magával hozta a migrációt,

és a mostani elit kifejezetten támogatja is a migránsok behozatalát Európába. Ez együtt Európát egy civilizációs totális átalakításba, bizonyos nézőpontból megsemmisítésbe sodorhatja a kormányfő szerint.

Orbán Viktor szerint Európa gyenge, így az érdekérvényesítő képessége is az.

A kormányfő szerint ráadásul az utóbbi években lényegi kérdésekben Brüsszelnek nem lett igaza, hanem a nemzetállamoknak. Ezért a mintaprobléma szerint most el akarják takarítani a magyar vezetést. Ők egy háborúra készülnek, a magyar kormány pedig békepárti.

Emlékeztetett: 2022-ben kitalálták Márki-Zay Pétert, az ellenzéki együttműködést, az nem működött, most az ellenzéki pártokat félretolták, csináltak egy újat, előkaptak a kalapból egy másikat, de lényegét tekintve ugyanolyan embert találtak.

Az a kérdés a miniszterelnök szerint, hogy hazafias kormányt akarunk, vagy egy brüsszeli bábkormányt.

„Ők háborúra készülnek. Tehát az európai, illetve Brüsszel úgy gondolkodik, hogy az oroszokkal szembeni háború nem elkerülhető, sőt kívánatos. Ők egy háborús, gazdaságháborús logikában gondolkodnak. Mi pedig békepártiak vagyunk. Ezért a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás Magyarországon. Vagyis most tudunk utoljára dönteni háború és béke kérdésében. Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz” – állapította meg.