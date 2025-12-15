Őrizetbe vették Rob Reiner fiát a rendező és felesége meggyilkolása miatt

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, helyi idő szerint vasárnap délután holtan találtak rá Los Angeles-i otthonában Rob Reiner hollywoodi színész-rendező-producerre és feleségére. Már az első tudósításokban is az szerepelt, hogy gyilkosság történt, azóta pedig a rendőrség is megerősítette, hogy emberölés gyanújával kezdtek nyomozásba.

A gyanú szerint Rob Reiner és Michele Singer Reiner fia, Nick volt az elkövető, aki késszúrással ontotta ki szülei életét. A 32 éves férfit jelenleg egy Los Angeles belvárosában található börtönben tartják fogva és 4 millió dolláros óvadékot szabtak ki rá – írja a 24.hu a Page Six híradása alapján.

A The Guardian a Los Angeles-i börtön nyilvántartása alapján közölte: Nick Reinert vasárnap este vették őrizetbe „bűnszervezetben való részvétel” miatt, de hogy pontosan milyen bűntényt követett el, azt nem részletezték. A Deadline forrásai szerint Nick Reiner nemrég költözött vissza szülei házába.

A sajtó képviselői Rob Reiner kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai színész, filmrendező otthona közelében 2025. december 14-én, miután a 78 éves Reinert és 68 éves feleségét, Michele Reinert holtan találták Los Angeles-i otthonukban. A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást. Fotó: MTI/AP/Ethan Swope

A helyi rendőrség rablógyilkosságokkal foglalkozó osztályának nyomozói kezdtek el dolgozni az ügyön, a vizsgálódás ahhoz vezetett, hogy hétfő korán reggel elkapták Nick Reinert.

Nick Reiner forgatókönyvíróként dolgozik, korábban édesapjával közösen dolgozott a Being Charlie című, önéletrajzi ihletésű filmben, amelynek alapját saját tapasztalatai adták a függőségekkel és a hajléktalansággal kapcsolatban. Nick Reiner először kamaszkorában került elvonóra, és egy korábbi interjúban az is elárulta, hogy 22 éves koráig több mint 17 alkalommal volt rehabilitációs kezelésen.