Őrizetbe vették Rob Reiner fiát a rendező és felesége meggyilkolása miatt

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, helyi idő szerint vasárnap délután holtan találtak rá Los Angeles-i otthonában Rob Reiner hollywoodi színész-rendező-producerre és feleségére. Már az első tudósításokban is az szerepelt, hogy gyilkosság történt, azóta pedig a rendőrség is megerősítette, hogy emberölés gyanújával kezdtek nyomozásba.
A gyanú szerint Rob Reiner és Michele Singer Reiner fia, Nick volt az elkövető, aki késszúrással ontotta ki szülei életét. A 32 éves férfit jelenleg egy Los Angeles belvárosában található börtönben tartják fogva és 4 millió dolláros óvadékot szabtak ki rá – írja a 24.hu a Page Six híradása alapján.
A The Guardian a Los Angeles-i börtön nyilvántartása alapján közölte: Nick Reinert vasárnap este vették őrizetbe „bűnszervezetben való részvétel” miatt, de hogy pontosan milyen bűntényt követett el, azt nem részletezték. A Deadline forrásai szerint Nick Reiner nemrég költözött vissza szülei házába.
A helyi rendőrség rablógyilkosságokkal foglalkozó osztályának nyomozói kezdtek el dolgozni az ügyön, a vizsgálódás ahhoz vezetett, hogy hétfő korán reggel elkapták Nick Reinert.
Nick Reiner forgatókönyvíróként dolgozik, korábban édesapjával közösen dolgozott a Being Charlie című, önéletrajzi ihletésű filmben, amelynek alapját saját tapasztalatai adták a függőségekkel és a hajléktalansággal kapcsolatban. Nick Reiner először kamaszkorában került elvonóra, és egy korábbi interjúban az is elárulta, hogy 22 éves koráig több mint 17 alkalommal volt rehabilitációs kezelésen.