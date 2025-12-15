ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.55
usd:
327.46
bux:
109506.37
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõr egy lezárt úton Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjánál, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Baker

Szijjártó Péter is megszólalt a magyar áldozatokról

Infostart / MTI

Két magyar származású áldozata is volt a Sydney-ben elkövetett, antiszemita indíttatású terrortámadásnak, akik hozzátartozóinak a kormány minden segítséget meg fog adni - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is hangsúlyozta, hogy "mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket". "A terrorizmus és az erőszak minden formája ellen fellépünk, s Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben" - szögezte le.

Ezután együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

"Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint

két magyar nemzetiségű áldozata is van

ennek a brutális támadásnak" - folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki nemzetiségű holokauszt-túlélő.

Az index.hu arról ír, hogy az áldozatok közt szerepel egy szintén gyanúsan magyar nevű férfi is, Tibor Weitzen. A blikk.hu pedig úgy tudja hogy Weitzen Tibor hősiessége miatt veszítette életét. A beszámolók szerint testével próbálta védeni egyik barátját, mégpedig úgy, hogy rávetette magát, ám mindkettejüket halálos lövés érte. A 78 esztendős férfi holttestét unokája, Mendy találta meg, aki az elsők között ért a helyszínre, hogy segítsen a sérülteken.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.

Kezdőlap    Külföld    Szijjártó Péter is megszólalt a magyar áldozatokról

lövöldözés

iszlamista terroristák

sydney

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez nem szólásszabadság, ez pogrom – Köves Slomó az ausztráliai iszlamista támadásról beszélt

Ez nem szólásszabadság, ez pogrom – Köves Slomó az ausztráliai iszlamista támadásról beszélt
Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija szerint az ausztrál politikai döntéshozók is felelősek abban, hogy a szigetországban megerősödött a radikális iszlám és az antiszemitizmus, ami a Sydney-ben történt vérengzéshez vezetett. Köves Slomó az InfoRádiónak elmondta, hogy az egyik rokona, egy 12 éves fiú is megsebesült a terrortámadásban, amikor repeszeket kapott a nyakába.
 

Európának készülnie kell a hasonló iszlamista támadásokra – mondja a szakértő

Ausztráliai terror: újabb részletek a hős gyümölcsárusról, itt a válasz az antiszemita támadásra

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor: hadüzenettel ér fel az orosz vagyon befagyasztása

Orbán Viktor szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. A miniszterelnök a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat, és nemcsak az Európai Uniót sodorhatja válságba, hanem az unokák generációit is eladósíthatja.
 

Komplett istálló lóg ki - Szijjártó Péter nagyon képletesen beszélt a brüsszeli törekvésekről

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést

Friss részletek derültek ki a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető meneküléséről - Nem úszta meg ép bőrrel a szökést

María Corina Machado ellenzéki politikus csigolyatörést szenvedett a múlt héten, miközben Venezuelából kimenekült egy kis hajón, hogy Oslóba utazzon a Nobel-békedíj átvételére - közölte hétfőn a szóvivője, megerősítve egy norvég lap értesülését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon

Ritka, pirosszemű hüllő bukkant fel Magyarországon: ilyet még sosem láttak itthon

A kutatók közösségi bejegyzésekből is azonosítottak albínó siklókat - egy fotó akár tudományos felfedezést is érhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested for murder after parents' deaths

Hollywood director Rob Reiner's son Nick arrested for murder after parents' deaths

The legendary filmmaker and his wife Michele Singer Reiner were found dead in their home in an upmarket Los Angeles neighbourhood on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 20:12
Bukarestben fellélegeztek
2025. december 15. 19:47
Elhunyt a legendás könyvtáros, Méry Katalin
×
×
×
×