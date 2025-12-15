Szijjártó Péter is megszólalt a magyar áldozatokról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is hangsúlyozta, hogy "mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket". "A terrorizmus és az erőszak minden formája ellen fellépünk, s Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben" - szögezte le.

Ezután együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival, a sebesülteknek minél előbbi felépülést kívánt, a családoknak pedig sok erőt az elkövetkezendő nehéz időszakra.

"Sajnos meg tudom erősíteni azt a hírt, amely szerint

két magyar nemzetiségű áldozata is van

ennek a brutális támadásnak" - folytatta, hozzátéve, hogy egyikük egy felvidéki nemzetiségű holokauszt-túlélő.

Az index.hu arról ír, hogy az áldozatok közt szerepel egy szintén gyanúsan magyar nevű férfi is, Tibor Weitzen. A blikk.hu pedig úgy tudja hogy Weitzen Tibor hősiessége miatt veszítette életét. A beszámolók szerint testével próbálta védeni egyik barátját, mégpedig úgy, hogy rávetette magát, ám mindkettejüket halálos lövés érte. A 78 esztendős férfi holttestét unokája, Mendy találta meg, aki az elsők között ért a helyszínre, hogy segítsen a sérülteken.

Szijjártó Péter végül aláhúzta, hogy a kormány természetesen minden segítséget megad a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem.