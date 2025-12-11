Egy dán hölgyet ünnepelt a Budapest Airport

Átlépte a 19 milliós utasszámot a budapesti repülőtér forgalma, ami új rekordot jelent a tavalyi 17,6 milliós éves utasszám után. „A Scandinavian Airlines légitársaság fedélzetén december 9-én érkezett meg a 19 milliomodik utas, egy dán házaspár hölgy tagja, akit nagy szeretettel köszöntöttük a repülőtéren” – ismertette az InfoRádióban a vezérigazgató-helyettes. Valentínyi Katalin emlékeztetett, hogy a karácsonyi időszak és az új év, amikor nagyon sokan kelnek útra – ez az év végi boom még hátra van, de felkészültek az utasok fogadására a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Az újabb rekord elérése kapcsán kiemelte a Visit Hungary-vel kötött együttműködést, a sikeres külföldi reklámkampányt. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra, hogy a Budapest Airport diverzifikált járatfejlesztéssel növeli az utasszámot. „Változatosabb célállomásokat érünk el, amelyekre különböző típusú diszkont, vagy hagyományos légitársaságokkal kötünk szerződést, illetve a járatok gyakoriságát is igyekszünk növelni” – magyarázta Valentínyi Katalin. Hozzátette, hogy a kisebbségi tulajdonosnak köszönhetően a repülőtér bekerült a Vinci Airports kiterjedt partnerhálózatába, ami segíti a járatfejlesztést.

A téli menetrendbe két új célállomás, Nantes és Bordeaux is bekerült,

mindkét helyszín a Vinci hálózatának része. A rekordszámú, 9 millió ülőhely is segített a 19 milliós rekord utasszám elérésében.

A Budapest Airporton a téli menetrend október közepén lépett életbe, ebben rekordszámú ülőhelykapacitást kínál a légikikötő. A Budapestről közvetlenül elérhető városok között említette a vezérigazgató-helyettes Marrakesh, Torino, Tallinn és Newcastle városát. „A téli menetrendben 182 útvonal érhető el közvetlen járattal Budapesten, ami szintén rekordnak számít” – számolt be róla Valentínyi Katalin.