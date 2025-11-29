ARÉNA - PODCASTOK
Szavazó az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Hegyvidéki Mesevár Óvodában kialakított 43. számú szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ennyivel több Fidesz-szavazót lát a Nézőpont Intézet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ha most vasárnap lenne a választás Magyarországon, a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint - olvasható abban az új felmérésben, amelynek részleteit az intézet szombaton tette közzé a Facebook-oldalán.

Mint írták, augusztus vége óta a kormányoldal meghirdette az Otthon Start-programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizetett és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.

Kiemelték, hogy a Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére, mindkét egyeztetésen a Fidesz kulcstémái határozták meg a napirendet: a rezsicsökkentés védelme és az ukrajnai béke megteremtése.

"Mindez a kormányoldal enyhe növekedését eredményezte, augusztusról novemberre 46-ról 47 százalékra erősödött a kormánypárt" - közölték.

"Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap", szeptember óta a legnagyobb ellenzéki erő nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni - jelezték. Mint írták, a Tisza Párttal kapcsolatos hírek előnytelenek voltak, az adatszivárgás az aktivistáit és anyagi támogatóit, a "Tisza-adó" pedig a materiális szempontokra érzékeny választóit bizonytalanította el.

"A Tisza Párt sikerterméke azonban változatlan: a kormányellenes választóknak kormányváltást ígér" - írták. Az elemzés szerint ezzel magyarázható, hogy a párt támogatása augusztushoz képest két százalékpontot emelkedett a Kétfarkú Kutya Párt támogatásának rovására. "Az ellenzéki tábor kannibalizálása, s ezáltal az ellenzékváltás folytatódik" - jegyezték meg.

A Nézőpont Intézet szerint összességében "a Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll".

Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak - írta a Nézőpont Intézet, hozzátéve, hogy a harmadik erő szerepét egyre inkább a Mi Hazánk Mozgalom tölti be.

Jelezték, hogy Toroczkai László pártjának legvalószínűbb listás eredménye november végén 7 százalék lenne, míg a Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció csak 3-3 százalékot érne el, "így egyiknek sincs reális esélye jelenleg a parlamenti bejutásra".

A teljes népességben a magyar választók 42 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 33 százaléka a Tisza Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal - írták.

A Nézőpont Intézet reprezentatív kutatása november 24. és 26. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült.

