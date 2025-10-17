ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
The human hand drops the ballot into the box. Getty Images
Nyitókép: Boris Zhitkov/Getty Images

Megtorpanás a Tiszánál vagy a Fidesznél? Pártpreferencia-körkép

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Egy új közvélemény-kutatás szerint nőtt a Fidesz előnye és megtorpant a Tisza párt, más felmérések szerint ez éppen fordítva áll a helyzet – körkép.

A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Magyar Péter pártjának változatlanul 40 százalékos a támogatottsága, a kormánypártoké viszont tovább nőtt. A Fidesz-KDNP már 9 százalékponttal vezet a biztos szavazók körében. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll, a Mi Hazánk épp az 5 százalékos küszöbön van október közepén, a többi párt pedig nem jutna be a parlamentbe. A Kétfarkú Kutya Párt például három, a Demokratikus Koalíció pedig két százalékon áll a felmérés szerint.

A XXI. Század Intézet közvélemény-kutatása alapján a kormánypártok 3 százalékponttal vezetnek a biztos szavazók körében

– mondta az InfoRádióban G. Fodor Gábor, az intézet stratégiai igazgatója.

„A politikailag aktívakhoz viszonyítunk, akik, ha most vasárnap lenne a voksolás, akkor elmennének és leadnák a szavazatukat. Az ő halmazukban néztük meg, hogyan is áll a pártok versenye” – fogalmazott. Jelenleg a Fidesz 44, a Tisza pedig 41 százalékon áll, felhívta azonban a figyelmet, hogy ez még változhat a politikai munkától függően, amit a pártok a választók támogatásának elnyeréséért végeznek, hogy megnyerjék maguknak azokat, akik most úgy vélik, nem vesznek részt áprilisban a választáson.

A 21 Kutatóközpont is készített egy felmérést. Ez azt mutatja, hogy a Tisza vezet – tájékoztatta az InfoRádiót Róna Dániel, a kutatóközpont vezetője. Az ő méréseik alapján 33 százalék a Tisza támogatottsága a teljes népesség körében, míg a Fideszé 26, vagyis az előbbi 7 százalékponttal vezet. Ez nagyjából 5-600 ezer embert jelent. Róna Dániel elmondta, „a pártot választani tudók között ez a különbség 10 százalékpontos, ott 48-38 arányban vezet a Tisza, ugyanakkor azok között, akik azt mondják, hogy biztosan el fognak menni szavazni és még pártot is tudnak választani, már 18 százalékpont a különbség”.

A 21 Kutatóközpontnál úgy látják, hogy Magyar Péter pártjának követői között elsöprő többségben vannak azok, akik biztosak a választási részvételükben. A Fidesz támogatói közt viszont van egy nem jelentéktelen hányad, aki szerint viszont csak „valószínű”, hogy elmegy szavazni, mostani bevallása szerint viszont nem biztos benne. Róna Dániel hangsúlyozta, a korábbi választások alkalmával pont

„a nagyobbik kormánypárt szavazói voltak a legfegyelmezettebbek, viszont ez mintha megtörni látszana”.

A közelmúltban a Társadalomkutató és a Nézőpont is 8-8 százalékos Fidesz előnyt mért, míg a Republikon, a Publicus, az Idea, valamint a Medián a Tisza párt választási győzelmét vélelmezi az általa megkérdezettek válaszai alapján.

Abban viszont egyeznek a felmérések, hogy a parlamenti ellenzék pártjai közül jelenleg csak a Mi Hazánknak látszik érdemi esélye a bejutásra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

