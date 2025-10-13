ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.72
usd:
339.2
bux:
102562.43
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Szűk Fidesz- vagy fölényes Tisza-vezetés? Fél év múlva választások, két kutatás egyszerre jelent meg

Infostart

A 21 Kutatóközpont és a XXI. Század Intézet egyaránt október elején kérdezte a választókat, némileg eltérő módszert választva, és különböző "típusú" számokat nyilvánosságra hozva. Ezért vagy sem, de az eredményeik is különböznek.

Két közvélemény-kutatási eredmény is napvilágot látott hétfőn a pártok népszerűségéről:

  • a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt stabil előnyét mérte
  • a XXI. Század Intézet a Fidesz vezetését látja az aktív szavazók körében.

A 21 Kutatóközpont október elején kérdezte az embereket - reprezentatív mintán online és telefonon -, és azt találta, hogy a teljes népességen belül 33:26 arányban vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP-vel szemben, a most vasárnap biztosan szavazóknál 53:35, a pártot választani tudók körében 48:38 százalék az arány, ami az "idővonalon" ráadásul változatlan, a fideszes aktivitás némileg csökkenhetett. A két erőn kívül a Mi Hazánk kerülhetne még a parlamentbe, 8 százaléknyian szavaznának most rá. A DK és a Kutyapárt küszöb alatt van - derül ki a 24.hu cikkéből. A két nagy párt között a legkisebb településeken a legnagyobb a verseny, a nagyvárosokban a Tisza Párt fölényesen vezet a felmérés szerint, Budapesten például 45:17-re vezet az ellenzéki párt, az is igaz viszont, hogy a szimpatizánsok egyre nagyobb része bizonytalan abban, hogy a Fidesz vereséget szenved jövő tavasszal.

A XXI. Század Intézet számai viszont merőben mások. Az ugyanígy október elején végzett, de csak telefonos közvélemény-kutatás szerint - amelyet a Magyar Nemzet hozott nyilvánosságra - a biztosan szavazók 44 százaléka a kormánypártokra, 41 százaléka a Tisza Pártra ikszelne most vasárnap, és 7 százaléknyian támogatnák a Mi Hazánkat, 5 százaléknyian a Kutyákat, a DK-t 3 százaléknyian. A kutatás megjegyzi: a két párt közötti különbség hibahatáron belüli. A számokat csak a biztos szavazók köréből hozták nyilvánosságra.

A közelmúltban a Társadalomkutató és a Nézőpont is 8-8 százalékos Fidesz-előnyt mért, míg a Republikon, a Publicus (9 százalék), az IDEA (9), valamint a Medián (13) is a Tisza Párt választási győzelmét vélelmezi az általa megkérdezettek válaszai alapján.

Kezdőlap    Belföld    Szűk Fidesz- vagy fölényes Tisza-vezetés? Fél év múlva választások, két kutatás egyszerre jelent meg

közvélemény-kutatás

pártok

xxi. század intézet

21 kutatóközpont

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több mint egy hónapos mélyponton a forint a dollárral szemben

Több mint egy hónapos mélyponton a forint a dollárral szemben

Erős kezdés után hétfő délelőttre ismét gyengülni kezdett a forint: miközben az euró 392, a dollár pedig 339 forint felett jár, utóbbihoz képest a magyar fizetőeszköz szeptember 3-a óta nem állt ilyen gyengén. A devizapiaci mozgásokat a nemzetközi bizonytalanság is fokozza, miután Donald Trump pénteki bejelentése megrázta a pénzpiacokat: az amerikai elnök novembertől minden kínai termékre 100 százalékos pótlólagos vámot vetne ki, válaszul Peking ritkaföldfém-exportjára bevezetett korlátozásokra. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap

Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap

Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hostages reuniting with families as Trump greeted with cheers in Israeli parliament

Hostages reuniting with families as Trump greeted with cheers in Israeli parliament

Israel has also begun releasing hundreds of Palestinian detainees, with the first busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 13:02
A rendszerváltás óta nem történt ilyen a Magyar Honvédségnél
2025. október 13. 12:40
Már pályafelújítás miatt is késnek a vonatok, nem is mind megy végig a vonalán
×
×
×
×