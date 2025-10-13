Szűk Fidesz- vagy fölényes Tisza-vezetés? Fél év múlva választások, két kutatás egyszerre jelent meg

Két közvélemény-kutatási eredmény is napvilágot látott hétfőn a pártok népszerűségéről:

a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt stabil előnyét mérte

a XXI. Század Intézet a Fidesz vezetését látja az aktív szavazók körében.

A 21 Kutatóközpont október elején kérdezte az embereket - reprezentatív mintán online és telefonon -, és azt találta, hogy a teljes népességen belül 33:26 arányban vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP-vel szemben, a most vasárnap biztosan szavazóknál 53:35, a pártot választani tudók körében 48:38 százalék az arány, ami az "idővonalon" ráadásul változatlan, a fideszes aktivitás némileg csökkenhetett. A két erőn kívül a Mi Hazánk kerülhetne még a parlamentbe, 8 százaléknyian szavaznának most rá. A DK és a Kutyapárt küszöb alatt van - derül ki a 24.hu cikkéből. A két nagy párt között a legkisebb településeken a legnagyobb a verseny, a nagyvárosokban a Tisza Párt fölényesen vezet a felmérés szerint, Budapesten például 45:17-re vezet az ellenzéki párt, az is igaz viszont, hogy a szimpatizánsok egyre nagyobb része bizonytalan abban, hogy a Fidesz vereséget szenved jövő tavasszal.

A XXI. Század Intézet számai viszont merőben mások. Az ugyanígy október elején végzett, de csak telefonos közvélemény-kutatás szerint - amelyet a Magyar Nemzet hozott nyilvánosságra - a biztosan szavazók 44 százaléka a kormánypártokra, 41 százaléka a Tisza Pártra ikszelne most vasárnap, és 7 százaléknyian támogatnák a Mi Hazánkat, 5 százaléknyian a Kutyákat, a DK-t 3 százaléknyian. A kutatás megjegyzi: a két párt közötti különbség hibahatáron belüli. A számokat csak a biztos szavazók köréből hozták nyilvánosságra.

A közelmúltban a Társadalomkutató és a Nézőpont is 8-8 százalékos Fidesz-előnyt mért, míg a Republikon, a Publicus (9 százalék), az IDEA (9), valamint a Medián (13) is a Tisza Párt választási győzelmét vélelmezi az általa megkérdezettek válaszai alapján.