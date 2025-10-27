ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A hosszú hétvégén országjárást hirdetett Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára is. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az ellenzék lépéskényszerbe került a kormányoldal mögött, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azonban azonban úgy látja: ez pont fordítva van.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke október 23-i beszédében jelentette be, hogy november 5-én újabb országjárásra indul. Két nappal később Orbán Viktor miniszterelnök is meghirdette a Digitális Polgári Körök turnéját, amelyen csak DPK-tagok vehetnek részt regisztráció után. Erre Magyar Péter jelezte, ő is fórumot tart azokban a városokban, ahova a kormányfő ellátogat, vele azonban bárki találkozhat. Hasonló mottóval hirdetett országjárást vasárnap Dobrev Klára, a DK elnöke is.

„A kampány mostani szakaszában a saját szavazókat kell felrázni” – mondta az InfoRádióban Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a kormánypártok saját szavazóikat igyekeznek aktivizálni, olyan helyi véleményvezéreket, DPK-tagokat, akik tovább tudják adni a fórumokon hallottakat. Hozzátette Orbán Viktor olyan városokba, megyeszékhelyekre látogat majd el, ahol bizonytalanabb a Fidesz helyzete, rosszabb eredményt ért el tavaly az EP- vagy az önkormányzati választáson.

Az elemző úgy látja, hogy az ellenzék az országjárásaival csak követni próbálja a kormánypártokat, ráadásul a Tisza Párt ezzel időt is akar nyerni.„Nincsenek jelöltjei, a jelöltállítás csúszik, 315 jelöltet kéne bejelentenie, illetve a programról sem mondott sokat, mert Tarr Zoltán szerint, ha elmondaná a programot, megbuknának. Tehát Magyar Péter az országjárást leginkább arra használja, hogy ne kelljen ezekről beszélni” – mondta Kiszelly Zoltán.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint viszont a Fidesz került lépéskényszerbe Magyar Péter folyamatos országjárása után, ezért hirdették meg a Digitális Polgári Körök turnéját. Úgy látja, a fórumok azért is zártak, mert egy nyílt eseményen, ahogy az a Lázár-infókon is tapasztalható, kínos kérdések is elhangozhatnak, ez pedig kockázatos lenne a miniszterelnöknek.

„Tizenöt éves kormányzás után, amikor nem találunk lényegében olyan területet, amely jól működne, akkor nehéz egy miniszterelnöknek odamerészkedni bárki elé. A válogatott közönség elé azonban lehet, és akkor azt gondolhatja, aki nincs ott, hogy akár ő is ott lehetett volna” – mondta Horn Gábor, és úgy véli, jó stratégia, hogy Magyar Péter is ott lesz azokban a városokban, ahova a kormányfő is ellátogat, hiszen a fórumok összehasonlíthatók lesznek. „A két tömeg összehasonlítható lesz, a két szöveg összevethető lesz, és ebben mintha a Magyar Péternek jobb lehetőségei, jobb pályái lennének” – mondta.

Horn Gábor hangsúlyozta, az ilyen párhuzamos eseményekkel, összehasonlításokkal a Tisza Párt azt is elkerüli, hogy átengedje a közbeszéd tematizálását a Fidesznek.



