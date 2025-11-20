Orbán Viktor: Ursula von der Leyen 135 milliárd eurót akar összekalapozni Ukrajnának

„Százharmincöt milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának” – közölte Orbán Viktor csütörtökön a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök azt írta, hogy az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála, van viszont három javaslat az asztalon:

Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok, önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére, mintha nem lenne jobb dolguk.

A második lehetőség egy jól ismert „brüsszeli varázsszer”, a közös hitelfelvétel. „Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd”.

A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. „Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk” – fűzte hozzá.

„Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!” – közölte a miniszterelnök.