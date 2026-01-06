A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Lappföldön és az orosz határvidéken kiterjedt területen mértek –35 és –40 fok közötti minimumokat. Ez az extrém hideg nemcsak az emberi szervezetet, hanem már az infrastruktúrát is komoly próbára teszi – írja az Időkép.

A hideg mellé sok helyen havazás is társul, a télies idő többek között Franciaországban, Hollandiában, Angliában okozott eddig gondokat a reptereken, Amszterdamban például közel 700 járatot töröltek. Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Románia, Lengyelország közlekedése szintén szenved a télies viszonyoktól.

Minimumhőmérsékletek Európában 2026. január 6-án