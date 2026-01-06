ARÉNA - PODCASTOK
Utasszállító repülőgép a havas reptéren.
Nyitókép: Getty Images/maxoidos

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Míg Dél-Európában még akadnak 10 fok feletti értékek, addig a kontinens északi harmadát olyan fagyhullám árasztotta el, amelyre ritkán van példa. Skandináviában a hőmérők higanyszála helyenként a –40 fokot is elérte.

Lappföldön és az orosz határvidéken kiterjedt területen mértek –35 és –40 fok közötti minimumokat. Ez az extrém hideg nemcsak az emberi szervezetet, hanem már az infrastruktúrát is komoly próbára teszi – írja az Időkép.

A hideg mellé sok helyen havazás is társul, a télies idő többek között Franciaországban, Hollandiában, Angliában okozott eddig gondokat a reptereken, Amszterdamban például közel 700 járatot töröltek. Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Románia, Lengyelország közlekedése szintén szenved a télies viszonyoktól.

minimumhőmérsékletek Európában 2026. január 6-án
Minimumhőmérsékletek Európában 2026. január 6-án

