2026. január 6. kedd
Egy lángoló autó sötét háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Két lángoló autó Budapesten – benzinnel gyújtották fel őket

Infostart

A csalódott hölgy nem sokat hezitált: egy közeli benzinkúton feltankolt, majd locsolt, végül meggyújtotta a járművet.

Nehéz hirtelen felindulásról beszélni, hisz a csalódott nő éjnek évadján elsétált egy töltőállomásra, benzint vett egy 10 literes tartályba, meglocsolta vele volt barátja autóját, majd lángra lobbantotta – írja Facebook-bejegyzésében a Rendészeti Államtitkárság.

A gyújtogatás miatt a szóban forgó autó és az előtte parkoló jármű is kiégett, közel 12 millió forint kár keletkezett.

A 24 éves nőhöz a közeli kukában megtalált benzines flakon alapján jutottak el a nyomozók. Kiderítették, honnan származik, és a kamerafelvételek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt, akihez a hatóság még aznap este el is ment.

A nő valószínűleg dühös volt a szakítás miatt és így akart bosszút állni, bár magyarázatot nem adott tettére, vallomást nem tett a kihallgatás során. Rongálás miatt indítottak ellene eljárást.

