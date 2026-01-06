Két lángoló autó Budapesten – benzinnel gyújtották fel őket

Nehéz hirtelen felindulásról beszélni, hisz a csalódott nő éjnek évadján elsétált egy töltőállomásra, benzint vett egy 10 literes tartályba, meglocsolta vele volt barátja autóját, majd lángra lobbantotta – írja Facebook-bejegyzésében a Rendészeti Államtitkárság.

A gyújtogatás miatt a szóban forgó autó és az előtte parkoló jármű is kiégett, közel 12 millió forint kár keletkezett.

A 24 éves nőhöz a közeli kukában megtalált benzines flakon alapján jutottak el a nyomozók. Kiderítették, honnan származik, és a kamerafelvételek alapján sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt, akihez a hatóság még aznap este el is ment.

A nő valószínűleg dühös volt a szakítás miatt és így akart bosszút állni, bár magyarázatot nem adott tettére, vallomást nem tett a kihallgatás során. Rongálás miatt indítottak ellene eljárást.