Vétlen motoros halt meg Martfű közelében, megrázó képek érkeztek

Balesetben meghalt egy motoros vasárnap a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon – közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Tájékoztatása szerint a baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek.
A baleset következtében a vétlen motoros a helyszínen életét vesztette.
