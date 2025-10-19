ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap
Összeroncsolódott motorkerékpár darabjait szedik össze tûzoltók, mellettük sérült személyautó a Martfû és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. A baleset során egy személygépkocsival közlekedõ férfi haladt Martfû irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsõbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek.
Nyitókép: Donka Ferenc

Vétlen motoros halt meg Martfű közelében, megrázó képek érkeztek

Infostart / MTI

Balesetben meghalt egy motoros vasárnap a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon – közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.

Tájékoztatása szerint a baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek.

Martfű, 2025. október 19. Felborult motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. A baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek. MTI/Donka Ferenc
Martfű, 2025. október 19. Felborult motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. A baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek. MTI/Donka Ferenc

A baleset következtében a vétlen motoros a helyszínen életét vesztette.

baleset

közlekedés

motoros

