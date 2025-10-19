Vétlen motoros halt meg Martfű közelében, megrázó képek érkeztek

Tájékoztatása szerint a baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek.

Martfű, 2025. október 19. Felborult motorkerékpár a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon, ahol balesetben meghalt egy motoros 2025. október 19-én. A baleset során egy személygépkocsival közlekedő férfi haladt Martfű irányából Kengyel felé, amikor egy földútra balra kívánt kanyarodni, de nem adott elsőbbséget a vele szemben védett úton haladó motorosnak és összeütköztek. MTI/Donka Ferenc

A baleset következtében a vétlen motoros a helyszínen életét vesztette.