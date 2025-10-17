Influenszer és párkereső oldal alapítója is a Kopp-Skrabski-díjasok között

Skrabski Fruzsina elmondta: Kopp Mária és Skrabski Árpád a szülei voltak, róluk nevezték el a most (is) átadott díjat.

"Anyukám orvos-pszichológus volt, apukám pedig mérnök-szociológus, tehát más területen dolgoztak, mégis: a magyar lelkiállapotot együtt kutatták. Ők alapították a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványt, amit most vezetek. Nagyon szerettünk volna az ő nevükkel egy díjat alapítani, mert szerintünk az különleges, hogy egy házaspár együtt dolgozik és együtt alkot" - részletezte az InfoRádióban az alapítvány elnöke.

A díjnak több kategóriája van, az egyik az egyéni díj: "a jó emberek Oscar-díja". Ezt olyan embereknek ítélik oda, akik nagyon sokat tesznek a közösségükért. Ők általában a civil életben nagyon aktív emberek.

Az együtt dolgozó házaspárok díja talán a világon is egyedülálló. Itt nem feltétel, hogy úgy dolgozzanak együtt, hogy az is közösséget építsen – volt már például olyan, hogy az egyikük asztalos volt, a másikuk festő, nagyon szép népi bútorokat készítettek. A lényeg az, hogy együtt dolgozó házaspárról legyen szó. Ennél a két díjnál zsűri is válogat és a közönség is szavaz.

Ezen kívül a Richter támogatásával már van egy tudományos díj is, amit junior és senior kategóriában is odaítélnek.

"Mivel a szüleim nagy hírű kutatók voltak, ezért olyan tudományos embereket díjazunk, akiknek nagyon különleges, eredeti kutatási témájuk van, és abban alkotnak nagyot" - mondta Skrabski Fruzsina.

A díjazottak

Az egyéni kategória fődíjasa Fröhlich Georgina, az Országos Onkológiai Intézet fizikusa.

"Elindította a Bátor küldetés programot, kifejezetten azért, hogy a rákos megbetegedésben szenvedő gyerekek félelmeit eloszlassa. Megpróbál kalandot kreálni a sugár- és egyéb kezelésekből, hogy ezzel a fájdalmaikat és a félelmeiket enyhítse. Ezzel a programmal elnyerte a zsűri fődíját" – indokolt az alapítvány elnöke.

Az egyéni kategória közönségdíjasa Suhai Niki, akit FullAnyuuuu néven ismernek, influenszer.

"Hányatott élete, sorsa volt, ezért elhatározta, hogy kiáll a bántalmazott nők mellett. Országos mozgalmat hozott létre, amelyben segítik a bántalmazott nőket, konkrét segítséget is adnak nekik, lelki segítséget, azonnali segítséget – fantasztikus eredményt elérő fiatal hölgyről van szó" – méltatta.

A házaspár kategóriának a fődíjasa: Krúdy Tamás és Krúdy Zsófia.

"Krúdy Tamás újságíró. Feleségével létrehozta a Párkatt.hu portált, ami egy párkereső oldal azoknak, akik keresztény párt szeretnének találni. Nagyon jól működik ez az oldaluk, sok ember talált ott társra, férjre, feleségre. Van ezen kívül egy podcastjuk – A Lélek szava –, amelynak házigazdái, és amelyben tanúságtételeket tesznek, irányt adnak sokaknak" – hangzott az indoklás.

A házaspár kategória közönségdíjasa: Kunya Zoltán és Kunya Ágnes, ők vezették be a családterápiát Kolozsváron, és azóta is számos konzultációt és szupervíziót tartanak.

"Az általuk létrehozott Agapé Életvédő Alapítványon keresztül több évtizede segítik a családokat és a személyes fejlődésüket Erdélyben."

A 35 év alatti tudományos kategória fődíjasa: Jancsó András és Lőre Jázmin megosztva, mivel – mint Skrabski Fruzsina elmondta – pontszámegyezés volt, nem tudtak közülük választani.

"Jancsó András, a PPKE oktatója kutatásaiban a keresztény hit és a szekuláris állam kapcsolatát vizsgálja, különös tekintettel Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa – gondolkodására. Lőre Jázmin pedig egyetemi tanársegéd, aki a doktori kutatásait a női munkavállalás és a család kapcsolatának összefüggésében végzi, és ezzel hozzájárul a családbarát társadalom megértéséhez" – derült ki az alapítványi elnök szavaiból

A 35 év alatti tudományos kategória közönségdíjasa Dudok Fanni adjunktus, aki a tanárképzés és a kelet-közép-európai oktatási rendszerek vizsgálatával foglalkozik. Kutatásai a fenntarthatóságra, a gamifikációra és a mesterséges intelligencia pedagógiai szerepére irányulnak.

A 35 év feletti tudományos kategória fődíjasa Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja.

"A Néprajztudományi és Muzeológiai Intézet igazgatója támogatta a Kopp Mária Intézettel való egyetemi együttműködést és a családbarát szemlélet erősítését az oktatásban" – mutatott rá Skrabski Fruzsina.

A 35 év feletti tudományos kategória közönségdíjasa pedig Sztárayné Kézdy Éva Rita szociológus és jogász, a Károli-egyetem intézetvezető docense. Kutatásai az apaszerep változásaira és a család-munka egyensúly kérdéseire irányulnak, oktatóként pedig a családbarát szemlélet erősítését szolgálja.