Infostart.hu
2025. október 14. kedd Helén
Nyitókép: Unsplash

Meghalt a rolleres, aki őzzel ütközött Nagykőrösön

Infostart

Őzzel ütközött össze egy védőfelszerelés nélkül közlekedő elektromos rolleres Nagykőrösön.

Elektromos rollerrel közlekedő férfi ütközött össze egy őzzel Nagykőrös külterületén. Előbbi nem viselt védőfelszerelést.

A Pest vármegyei rendőrség közlése szerint az állat elpusztult az incidens következtében. A férfit életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol ő is meghalt - írja közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a rollerezés közben fontos a védőfelszerelés viselése, valamint a sebességhatár betartása.

Erős idegzetűek a videót a rendőrség közösségi oldalán megnézhetik.

halál

ütközés

elektromos roller

