Meghalt a rolleres, aki őzzel ütközött Nagykőrösön

Elektromos rollerrel közlekedő férfi ütközött össze egy őzzel Nagykőrös külterületén. Előbbi nem viselt védőfelszerelést.

A Pest vármegyei rendőrség közlése szerint az állat elpusztult az incidens következtében. A férfit életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol ő is meghalt - írja közösségi oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

A hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a rollerezés közben fontos a védőfelszerelés viselése, valamint a sebességhatár betartása.

Erős idegzetűek a videót a rendőrség közösségi oldalán megnézhetik.