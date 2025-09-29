ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.06
usd:
333.43
bux:
99207.79
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Feltorlódott járművek az M3-as autópálya 149-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Csincse térségében történt hármas karambol helyszínén 2025. július 25-én. A balesetben két autó és egy kisbusz ütközött össze, egy ember meghalt, heten megsérültek.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Egy kamion miatt lesz másfél hónapig óriási dugó az M3-as bevezető szakaszán

Infostart / MTI

Nappal egy sávot, éjszaka két sávot zárnak le hétfőtől az M3-as bevezető szakaszán Budapesten egy megsérült felüljáró felújítása miatt.

Hétfőtől forgalomkorlátozásra kell készülni az M3 bevezetőn a XV. kerületi Kozák téri felüljárónál – közölte lapunkkal a Budapest Közút Zrt.

Szeptember 29-től elkezdődik az M3 bevezető feletti XV. kerületi Kozák téri felüljáró javítása.

A munkálatok miatt sávzárásra kell készülni az M3 bevezetőn a centrum felé tartó irányban:

nappal a középső sáv zárása mellett kettő sávon haladhat a forgalom. Az esti-éjszakai órákban – 20:00 és 03:00 óra között – időszakosan csak egy sáv lesz járható

A Budapest Közút Zrt. által megbízott vállalkozó szeptember 29-től várhatóan november 9-ig helyreállítási munkálatokat végez az M3 bevezető feletti Kozák téri gyalogos felüljárón.

A munkálatokra azért van szükség, mert 2025. március 8-án egy, a belváros felé haladó kamion nekiütközött a felüljárónak, melynek következtében a felüljáró egy részen sérült. A károsodott szakasz feletti gyalogpálya egy részét a Budapest Közút elővigyázatosságból azonnal lezárta, majd statikai vizsgálatot végeztetett a felüljáró állapotával kapcsolatban, valamint előkészíttette a helyreállítási terveket.

A társaság által megbízott vállalkozó a következő hetekben elvégzi a sérült szerkezet megerősítését és helyreállítását – közölte a Budapest Közút, a cég a közlekedők türelmét kéri.

Kezdőlap    Belföld    Egy kamion miatt lesz másfél hónapig óriási dugó az M3-as bevezető szakaszán

dugó

felújítás

m3-as autópálya

bevezető szakasz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

2026. február 25. és március 29. között ismét megnyitja kapuit a Planet Budapest, a közép-európai régióban egyedülálló tematikus programsorozat, amely négy programpillérre épül egy közös kérdés mentén: hogyan alakíthatjuk és gyarapíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy az a bolygónak is jó legyen. Az esemény egyik fő pillére a Planet Expo, amely megjelenési lehetőséget biztosít a fenntarthatóságban élenjáró hazai cégek számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át

drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át

Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least four dead and several injured in shooting at Mormon church in Michigan

At least four dead and several injured in shooting at Mormon church in Michigan

Police say "hundreds" of people were attending Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 04:05
Jönnek a mínuszok, a késő ősz hűvös lehelete köszönt be a héten
2025. szeptember 29. 03:37
Lesújtó számokat közölt a rendőrség az ellenőrzésekről
×
×
×
×