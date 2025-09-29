Egy kamion miatt lesz másfél hónapig óriási dugó az M3-as bevezető szakaszán

Hétfőtől forgalomkorlátozásra kell készülni az M3 bevezetőn a XV. kerületi Kozák téri felüljárónál – közölte lapunkkal a Budapest Közút Zrt.

Szeptember 29-től elkezdődik az M3 bevezető feletti XV. kerületi Kozák téri felüljáró javítása.

A munkálatok miatt sávzárásra kell készülni az M3 bevezetőn a centrum felé tartó irányban:

nappal a középső sáv zárása mellett kettő sávon haladhat a forgalom. Az esti-éjszakai órákban – 20:00 és 03:00 óra között – időszakosan csak egy sáv lesz járható

A Budapest Közút Zrt. által megbízott vállalkozó szeptember 29-től várhatóan november 9-ig helyreállítási munkálatokat végez az M3 bevezető feletti Kozák téri gyalogos felüljárón.



A munkálatokra azért van szükség, mert 2025. március 8-án egy, a belváros felé haladó kamion nekiütközött a felüljárónak, melynek következtében a felüljáró egy részen sérült. A károsodott szakasz feletti gyalogpálya egy részét a Budapest Közút elővigyázatosságból azonnal lezárta, majd statikai vizsgálatot végeztetett a felüljáró állapotával kapcsolatban, valamint előkészíttette a helyreállítási terveket.



A társaság által megbízott vállalkozó a következő hetekben elvégzi a sérült szerkezet megerősítését és helyreállítását – közölte a Budapest Közút, a cég a közlekedők türelmét kéri.