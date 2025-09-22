Akár másfél évtizedig is ösztöndíjat kaphatnak a jól tanuló hátrányos helyzetű gyerekek

Országos ösztöndíjpályázatot hirdet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a 2025/2026-os tanévre: hátrányos helyzetű, tehetséges, az általános iskola 2., 3. osztályos kitűnő vagy jeles tanulói jelentkezhetnek a megüresedett helyekre. Az ösztöndíjasok a támogatást tartósan kitűnő tanulmányi eredmény esetén akár felsőfokú tanulmányaik végéig is megkaphatják, vagyis akár másfél évtizedes távlatra is szólhat a támogatás.

A pályázatokat október 12-e éjfélig lehet postára adni.

A közlemény alapján a pályázat célja a rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, de kiemelkedő képességű, tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulók támogatása. A pályázati űrlap és a részletes felhívás megtalálható a www.gyermekmento.hu oldalon.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan tanuló, aki az alábbi pályázati feltételek mindegyikének megfelel:

a 2025/2026-os tanévben az általános iskola 2. vagy 3. osztályában tanul,

a 2024/2025-ös év végi tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő volt, a magatartás- és a szorgalomértékelést is figyelembe véve (ahol csak szöveges értékelés van, ott az is megfelel),

családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nettó 55 000 Ft/hó összeg alatt van, a családi pótlékot is beleértve. (A pályázónak mellékelni kell a munkáltatói igazolást, vagy a munkanélküliség igazolását, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumot, valamint az iskola véleményét, igazolását.)

A pályázati űrlap és a kért dokumentumok postára adásának határideje: 2025. október 12., éjfél.

A pályázatokat kizárólag postai úton az alábbi címre várják: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, 1066 Budapest, Teréz krt. 24.