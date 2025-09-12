Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Gulyás Balázs a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
14.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
16.00 Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
18.00 Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
23.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Vasárnap
5.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer
8.00 Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész
13.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
14.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
16.00 Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
18.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
23.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus