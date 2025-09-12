ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek Mária
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Gulyás Balázs, Vasas Gábor, Salát Gergely, Nagy Gábor Bálint, Presser Gábor és Rókusfalvy Pál.

Szombat

11.00 Gulyás Balázs a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke

14.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója

16.00 Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója

18.00 Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

23.00 Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes

Vasárnap

5.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer

8.00 Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész

13.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa

14.00 Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos

16.00 Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

18.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

23.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

