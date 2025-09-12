Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Olcsóbb M1-es sztrádamatrica: vége minden félreértésnek, itt van minden részlet

Aki egyben veszi meg a négy vármegyei matricát az M1-es autópályára, az 2026-ra csaknem féláron, 15 ezer forintért teheti ezt meg. Nem kell az érintett vármegyékben lakni hozzá, a matrica ugyanúgy éves lesz, mint a vármegyei matricák, és ugyanott lehet megvásárolni, ahol a többit – mondta el Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban.