Bemutatkozott a Tisza Párt harmadik alelnöke és egy új szakértő

Forsthoffer Ágnes elmondta, ősszel bemutatják azt a stratégiát, amely a turisztikai ágazat fejlődését szolgálja. Ismertetése szerint kormányra kerülve felszámolnák az ágazatban a felesleges pénzszórást, az önkormányzatokkal partnerségre törekednének, újból visszahoznák az idegenforgalmi adó utáni támogatást, s kiemelt szemponttá tennék a fenntarthatóságot és a piaci megalapozottságot a támogatásoknál.

Forsthoffer Ágnes támogatja azt is, hogy a nyugdíjasok SZÉP-kártyán üdülésre is használható támogatást kapjanak, ezzel is segítve például a Balatonnál a holtszezon időszakát.

Kármán András közgazdász, a Nemzetgazdasági Minisztérium egykori államtitkára arról beszélt, hogy a Tisza Párt a magyar kisvállalkozókat és a munkavállalókat előtérbe helyezve vezetne be egyszerűbb, kiszámíthatóbb, tisztességes adórendszert.

A jövedelem, a vagyon és a fogyasztás adóztatásában korrigálnák a jelenlegi rendszert, visszahoznák például a kisvállalkozásoknak a katát, a minimálbér után pedig adójóváírással 9 százalékra csökkentenék az adóterhet, amivel havonta 20 ezer forint maradna a kiskeresetűeknél. Adókönnyítést kapnának a jövő évben várhatóan 625 ezer forintos mediánbér alatt keresők, de az átlagosnál többet keresők adóterhei nem nőnének, továbbra is 15 százalék maradna a személyi jövedelemadó - sorolta.

Közölte, hogy bevezetnék az évi 1 százalékos vagyonadót azokra, akik 5 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkeznek Magyarországon és külföldön is, esetükben ezt a közvetlen családtagokkal együtt számolnák. A vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját pedig 5 százalékra csökkentenék - hangsúlyozta Kármán András, aki az euró magyarországi bevezetését is a célok között említette a rendezvényen, ahol a beszédek ideje alatt, rosszullétek miatt több alkalommal is orvost kellett hívni a közönség soraiba.

A beszédeket követően Rost Andrea operaénekes kérésére a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, majd "közkívánatra" a Kossuth-nótát énekelték el az egybegyűltek.