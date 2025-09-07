ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter kötcsei beszédében bejelentette: létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, indulnak majd 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok. Pártja adóterveiről elmondta: a legkevesebbet keresőknek 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15%. "Ezen kívül azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk." - mondta beszéde végén.

Ma reggel 7 órától a Balatonőszöd vége táblától a Kötcse tábláig sétáltam fiatalokkal - ezzel kezdte beszédét Magyar Péter Kötcsén. Mint mondta: "ez egy dimbes-dombos tíz kilométeres út – de nekünk, magyaroknak az elmúlt húsz évet is jelenti. Húsz évet, két évtizedet, amit elvesztegettünk. Húsz év, amelyek hazánk legszebb évei lehettek volna. Két évtized, amelynek a fejlődésről kellett volna szólnia."

Mit jelentett a ma reggeli túra Balatonőszödtől Kötcséig? Nem csupán egy gyaloglást. Ez a mi újkori történelmünk rövid rajza. Az út, amelyet két ember, két politikai korszak rajzolt ránk - folytatta a Tisza Párt elnöke.

Őszöd a hazugság politikáját jelentette, Kötcse pedig a cinizmusét - hangoztatta.

Két ember, két stílus, két párt, két korszak – de közös eredménnyel: egy vesztes Magyarországgal.

"Az egyik névadó baloldalinak, a másik polgárinak hazudta magát – de miközben az egyik hazudott és privatizált, a másik hazudott és uradalmi birtokot épített" - vélekedett a szónok. Az egyik balról, a másik jobbról ölelte Putyint. Az egyik lovasrohamot vezényelt és gumilövedékkel lövetett a magyarok közé, a másik gyűlöletet kelt és magyart a magyar ellen uszít. Az egyik románozott, a másik brüsszelezik. Mindketten megosztani akartak. És persze a zavarosban halászni és a megosztott országot kifosztani. Mindketten félistennek hitték magukat. Mindketten azt gondolták: mindent lehet. Az ország az övék."

Ennek az lett a következménye Magyar Péter szerint, hogy amíg a szomszédainknál egyre többen térnek haza nyugatról, addig nálunk a fiatalok soha nem látott számban hagyják el a magyar vidéket. Kiürül a hazánk.

"Ez a mi húsz évünk mérlege. Ez a Gyurcsány-Orbán korszak mérlege. Ma itt Kötcsén, nem messze Balatonőszödtöl ki kell mondanunk: vége" - hangoztatta Magyar Péter.

"Vége ennek a húsz évnek. Vége a hazugság, a cinizmus és a közpénztolvajok korszakának. Új fejezetet nyitunk. Egy fejezetet, amelynek a címe: Működő ország. Idén harmincöt éve, hogy kiharcoltuk a rendszerváltást. Azt hittük, teljes szabadságot nyerünk. De a választások önmagukban nem jelentettek szabad életet. Bezártak minket egy körhintába. Egyik oldalon hazugság, a másikon cinizmus. Egyik évben Őszöd, másik évben Kötcse. És a magyar emberek csak álltak tehetetlenül, nézték, hogy mindig ugyanazok az arcok jönnek a szavazataikért. De mára a magyarok többsége megértette: valójában mindig ellenünk, sosem értünk dolgoztak."

A Tisza Párt elnöke szerint most kaptunk egy utolsó esélyt, hogy visszaadjuk az országot a polgárainak, hazahozzuk a fiataljainkat, és a jövő fényében éljünk, ne a múlt árnyaiban.

Mint mondta: 2026 nem csak egy választás lesz. 2026 egy utolsó, óriási esély lesz és a működő ország születésének éve is egyben.

Arról is beszélt, hogy létrehoztak egy eddig nem látott rendszert és a Tisza Világ applikációt. Magyarországnak szerintük nem újabb szlogenekre van szüksége, hanem cselekvésre. Valódi, helyi, bátor, alulról szerveződő, reményteli cselekvésre.

"Ebben az országban, ahol eddig mindent felülről döntöttek el, a Tisza Világ lehetőséget ad arra, hogy a változás alulról történjen meg. A helyi közösségek – a Szigetek – szervezhetnek, cselekedhetnek, építkezhetnek. Bárki csatlakozhat. Egy ötletből, egy kis szikrából a Tisza Világnak köszönhetően mostantól akár országos megmozdulás is lehet. Minden egyes lépés számít. Minden hang fontos. Ez több mint egy applikáció – ez maga a mozgalmunk struktúrája. Egy tér, ami összeköt bennünket, felkészít, aktivizál és megvéd" - hangoztatta.

A Tisza Világ hivatalos bemutatójára szerda reggel kerül sor, amikor részletesen bemutatjuk majd, hogyan segíti ez az eszköz a rendszerváltás közös ügyét - mondta Magyar Péter.

Arról is szólt hogy a jövőben várt Működő Magyarország négy pillérre épül.

Az első pillér: gazdag és sikeres ország.

Egy olyan ország, ahol a tisztességes munkának tisztességes bére van. Ahol a nyugdíj nem a létminimum alatti vegetálást, hanem méltó megélhetést biztosít. Ahol a gazdaság nem néhány oligarcha játékszere, hanem minden magyar gyarapodásának alapja.

A jövő Magyarországa tudásalapú, versenyképes gazdaságot épít. Nem összeszerelő-üzemekkel és környezetromboló gyárakkal, hanem magyarokat foglalkoztató innovációs központokkal. Nem rövidtávú mutatványokkal, hanem hosszútávú értékteremtéssel.

A második pillér: békés és rendezett ország.

Mert minden ember legalapvetőbb igénye a biztonság. Fizikai, jogi és gazdasági biztonság.

A jövő Magyarországa stabil, kiszámítható, békés ország lesz. Olyan hely, ahol nem kell tartani háborútól, bizonytalanságtól, ahol nem kell félni a holnaptól.

"Hazánk újra aktív, hiteles tagja lesz az Európai Uniónak és a NATO-nak. Nem bot a küllők között, hanem megbecsült, konstruktív szövetséges. Nem dörgölődzünk háborús bűnösökhöz és diktátorokhoz, hanem a béke és az együttműködés oldalán állunk" - jelentette ki Magyar Péter.

A harmadik pillér: tiszta és haladó ország.

Egy olyan Magyarország, amely tiszta levegőt, tiszta vizet és tiszta közéletet hagy gyermekeire.

"Ahol a környezetünket nem romboljuk, hanem óvjuk. Ahol a természeti erőforrásokat bölcsen és felelősen használjuk. Ahol a szemetelés és a környezetpusztítás nem elnézett hiba, hanem szigorúan büntetett cselekedet. A jövő Magyarországa a fenntarthatóság és a jövőállóság országa lesz. Ahol az energiahatékonyság és a tiszta technológia nem luxus, hanem természetes alapelv. De a tisztaság nemcsak a környezetre vonatkozik. A közélet tisztasága ugyanolyan fontos. A jövő Magyarországán nem lesznek közpénzből fenntartott hazug propagandagépezetek. Nem lesz korrupcióval átitatott rendszer. A közmédia hiteles lesz, a közpénz útja átlátható" - ígérte.

A negyedik pillér: szabad és boldog ország.

Mert végső soron minden politikának egy célja van: az ember boldogsága.

A jövő Magyarországa olyan hely, ahol az egészségügyi és szociális ellátórendszerek valóban az embereket szolgálják. Ahol a megelőzés, a gondoskodás és az emberi méltóság az alap.

A jövő Magyarországa olyan ország, ahol az oktatás a 21. század kihívásaira készít fel. Ahol nem elvándorlásra kényszerítjük a fiatalokat, hanem itthon kínálunk számukra jövőt. Ahol a tudás érték, a tehetség lehetőség, a közösség pedig megtartó erő.

A jövő Magyarországa olyan hely, ahol a demokrácia nem csak papíron létezik, hanem a mindennapok gyakorlata. Ahol a döntések átláthatóak, részvételiségre épülnek, és valóban az emberek érdekeit szolgálják.

Bejelentette: létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Ezért adjuk vissza a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét, ezért indulnak majd 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok.

"Akik ellopták a nemzeti javainkat, nem úszhatják meg. Nem leszünk többé következmények nélküli ország" - hangoztatta.

Pártja adóterveiről Magyar Péter elmondta: a legkevesebbet keresőknek 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15%.

Emellett az egészséges élelmiszer és a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik, ha kormányra kerülnek.

"Ezen kívül azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk, hogy utazhassanak, gyógyulhassanak, pihenhessenek. És elindítjuk az augusztus 20-án bejelentett Szent István Programot is, amelynek egyik fontos pontja, hogy 10 kistelepülésenként plusz 1 milliárd forintot adunk a településeknek" - mondta beszéde végén Magyar Péter.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

beszéd

kötcse

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Gyurcsányozással ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Magyar Péter kötcsei beszédében bejelentette: létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, indulnak majd 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok. Pártja adóterveiről elmondta: a legkevesebbet keresőknek 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15%. "Ezen kívül azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk." - mondta beszéde végén.
 

Beindult az élő adás Kötcséről: Orbán-beszéd, elemzés - videó

Erre készül a Fidesz Kötcsén, Orbán Viktor kulisszatitkokat osztott meg - videó

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

Miközben Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt azon kapták, hogy a hosszú, sőt, akár az örök élet titkáról csevegnek, más politikusok is megégették magukat, amikor nem ellenőrizték, hogy bekapcsolt mikrofon előtt mondják ki, amit gondolnak. Az alábbiakban csokorba foglaljuk a tíz legkínosabb pillanatot.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán a miniszterelnök beszédét, melyet vasárnap 16:00-kor tart a kormánypárti elit politikai szezonnyitó rendezvényén, a szokásos kötcsei helyszínen – derül ki a kormányfő közösségimédia-bejegyzéseiből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket

Befejezi a legendás bringás: szülővárosában teszi meg az utolsó métereket

Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'ruthless attack' after Russia hits government building in Kyiv

Zelensky condemns 'ruthless attack' after Russia hits government building in Kyiv

The Ukrainian president says he will "ensure an appropriate response" after four people were killed and more than 44 injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 12:57
"Ruszkik haza!" - Magyar Péter beszéde Kötcsén
2025. szeptember 7. 12:20
Magyar Péter nem tudta elkezdeni beszédét Kötcsén - fotók
×
×
×
×