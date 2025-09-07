Magyar Péter "Gyurcsányozással" ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Ma reggel 7 órától a Balatonőszöd vége táblától a Kötcse tábláig sétáltam fiatalokkal - ezzel kezdte beszédét Magyar Péter Kötcsén. Mint mondta: "ez egy dimbes-dombos tíz kilométeres út – de nekünk, magyaroknak az elmúlt húsz évet is jelenti. Húsz évet, két évtizedet, amit elvesztegettünk. Húsz év, amelyek hazánk legszebb évei lehettek volna. Két évtized, amelynek a fejlődésről kellett volna szólnia."

Mit jelentett a ma reggeli túra Balatonőszödtől Kötcséig? Nem csupán egy gyaloglást. Ez a mi újkori történelmünk rövid rajza. Az út, amelyet két ember, két politikai korszak rajzolt ránk - folytatta a Tisza Párt elnöke.

Őszöd a hazugság politikáját jelentette, Kötcse pedig a cinizmusét - hangoztatta.

Két ember, két stílus, két párt, két korszak – de közös eredménnyel: egy vesztes Magyarországgal.

"Az egyik névadó baloldalinak, a másik polgárinak hazudta magát – de miközben az egyik hazudott és privatizált, a másik hazudott és uradalmi birtokot épített" - vélekedett a szónok. Az egyik balról, a másik jobbról ölelte Putyint. Az egyik lovasrohamot vezényelt és gumilövedékkel lövetett a magyarok közé, a másik gyűlöletet kelt és magyart a magyar ellen uszít. Az egyik románozott, a másik brüsszelezik. Mindketten megosztani akartak. És persze a zavarosban halászni és a megosztott országot kifosztani. Mindketten félistennek hitték magukat. Mindketten azt gondolták: mindent lehet. Az ország az övék."

Ennek az lett a következménye Magyar Péter szerint, hogy amíg a szomszédainknál egyre többen térnek haza nyugatról, addig nálunk a fiatalok soha nem látott számban hagyják el a magyar vidéket. Kiürül a hazánk.

"Ez a mi húsz évünk mérlege. Ez a Gyurcsány-Orbán korszak mérlege. Ma itt Kötcsén, nem messze Balatonőszödtöl ki kell mondanunk: vége" - hangoztatta Magyar Péter.

"Vége ennek a húsz évnek. Vége a hazugság, a cinizmus és a közpénztolvajok korszakának. Új fejezetet nyitunk. Egy fejezetet, amelynek a címe: Működő ország. Idén harmincöt éve, hogy kiharcoltuk a rendszerváltást. Azt hittük, teljes szabadságot nyerünk. De a választások önmagukban nem jelentettek szabad életet. Bezártak minket egy körhintába. Egyik oldalon hazugság, a másikon cinizmus. Egyik évben Őszöd, másik évben Kötcse. És a magyar emberek csak álltak tehetetlenül, nézték, hogy mindig ugyanazok az arcok jönnek a szavazataikért. De mára a magyarok többsége megértette: valójában mindig ellenünk, sosem értünk dolgoztak."

A Tisza Párt elnöke szerint most kaptunk egy utolsó esélyt, hogy visszaadjuk az országot a polgárainak, hazahozzuk a fiataljainkat, és a jövő fényében éljünk, ne a múlt árnyaiban.

Mint mondta: 2026 nem csak egy választás lesz. 2026 egy utolsó, óriási esély lesz és a működő ország születésének éve is egyben.

Arról is beszélt, hogy létrehoztak egy eddig nem látott rendszert és a Tisza Világ applikációt. Magyarországnak szerintük nem újabb szlogenekre van szüksége, hanem cselekvésre. Valódi, helyi, bátor, alulról szerveződő, reményteli cselekvésre.

"Ebben az országban, ahol eddig mindent felülről döntöttek el, a Tisza Világ lehetőséget ad arra, hogy a változás alulról történjen meg. A helyi közösségek – a Szigetek – szervezhetnek, cselekedhetnek, építkezhetnek. Bárki csatlakozhat. Egy ötletből, egy kis szikrából a Tisza Világnak köszönhetően mostantól akár országos megmozdulás is lehet. Minden egyes lépés számít. Minden hang fontos. Ez több mint egy applikáció – ez maga a mozgalmunk struktúrája. Egy tér, ami összeköt bennünket, felkészít, aktivizál és megvéd" - hangoztatta.

A Tisza Világ hivatalos bemutatójára szerda reggel kerül sor, amikor részletesen bemutatjuk majd, hogyan segíti ez az eszköz a rendszerváltás közös ügyét - mondta Magyar Péter.

Arról is szólt hogy a jövőben várt Működő Magyarország négy pillérre épül.

Az első pillér: gazdag és sikeres ország.

Egy olyan ország, ahol a tisztességes munkának tisztességes bére van. Ahol a nyugdíj nem a létminimum alatti vegetálást, hanem méltó megélhetést biztosít. Ahol a gazdaság nem néhány oligarcha játékszere, hanem minden magyar gyarapodásának alapja.

A jövő Magyarországa tudásalapú, versenyképes gazdaságot épít. Nem összeszerelő-üzemekkel és környezetromboló gyárakkal, hanem magyarokat foglalkoztató innovációs központokkal. Nem rövidtávú mutatványokkal, hanem hosszútávú értékteremtéssel.

A második pillér: békés és rendezett ország.

Mert minden ember legalapvetőbb igénye a biztonság. Fizikai, jogi és gazdasági biztonság.

A jövő Magyarországa stabil, kiszámítható, békés ország lesz. Olyan hely, ahol nem kell tartani háborútól, bizonytalanságtól, ahol nem kell félni a holnaptól.

"Hazánk újra aktív, hiteles tagja lesz az Európai Uniónak és a NATO-nak. Nem bot a küllők között, hanem megbecsült, konstruktív szövetséges. Nem dörgölődzünk háborús bűnösökhöz és diktátorokhoz, hanem a béke és az együttműködés oldalán állunk" - jelentette ki Magyar Péter.

A harmadik pillér: tiszta és haladó ország.

Egy olyan Magyarország, amely tiszta levegőt, tiszta vizet és tiszta közéletet hagy gyermekeire.

"Ahol a környezetünket nem romboljuk, hanem óvjuk. Ahol a természeti erőforrásokat bölcsen és felelősen használjuk. Ahol a szemetelés és a környezetpusztítás nem elnézett hiba, hanem szigorúan büntetett cselekedet. A jövő Magyarországa a fenntarthatóság és a jövőállóság országa lesz. Ahol az energiahatékonyság és a tiszta technológia nem luxus, hanem természetes alapelv. De a tisztaság nemcsak a környezetre vonatkozik. A közélet tisztasága ugyanolyan fontos. A jövő Magyarországán nem lesznek közpénzből fenntartott hazug propagandagépezetek. Nem lesz korrupcióval átitatott rendszer. A közmédia hiteles lesz, a közpénz útja átlátható" - ígérte.

A negyedik pillér: szabad és boldog ország.

Mert végső soron minden politikának egy célja van: az ember boldogsága.

A jövő Magyarországa olyan hely, ahol az egészségügyi és szociális ellátórendszerek valóban az embereket szolgálják. Ahol a megelőzés, a gondoskodás és az emberi méltóság az alap.

A jövő Magyarországa olyan ország, ahol az oktatás a 21. század kihívásaira készít fel. Ahol nem elvándorlásra kényszerítjük a fiatalokat, hanem itthon kínálunk számukra jövőt. Ahol a tudás érték, a tehetség lehetőség, a közösség pedig megtartó erő.

A jövő Magyarországa olyan hely, ahol a demokrácia nem csak papíron létezik, hanem a mindennapok gyakorlata. Ahol a döntések átláthatóak, részvételiségre épülnek, és valóban az emberek érdekeit szolgálják.

Bejelentette: létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Ezért adjuk vissza a nyomozó hatóságok és az igazságszolgáltatás függetlenségét, ezért indulnak majd 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatok.

"Akik ellopták a nemzeti javainkat, nem úszhatják meg. Nem leszünk többé következmények nélküli ország" - hangoztatta.

Pártja adóterveiről Magyar Péter elmondta: a legkevesebbet keresőknek 9%-ra csökkentik a személyi jövedelemadóját, míg a legmagasabb kulcs marad 15%.

Emellett az egészséges élelmiszer és a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra, a vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentik, ha kormányra kerülnek.

"Ezen kívül azonnal megduplázzuk a családi pótlékot és a nyugdíjasoknak évi 200 ezer forintos SZÉP-kártyát adunk, hogy utazhassanak, gyógyulhassanak, pihenhessenek. És elindítjuk az augusztus 20-án bejelentett Szent István Programot is, amelynek egyik fontos pontja, hogy 10 kistelepülésenként plusz 1 milliárd forintot adunk a településeknek" - mondta beszéde végén Magyar Péter.