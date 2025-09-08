Horn Gábor: Orbán Viktor bevált recepthez tér vissza, Magyar Péternek már kockáztatnia is kell

Kötcse volt az őszi politikai idény nyitányának helyszíne vasárnap. Orbán Viktor miniszterelnök a hagyományos pikniken, a Dobozy-kúriában vázolta fel a Fidesz–KDNP győzelmi tervnek nevezett programját. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig ugyancsak a Somogy vármegyei településen ismertette pártja választási programját.

A kormányfő eddig rendre zárt körben beszélt Kötcsén a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos ősz elejei rendezvényén, idén azonban a széles körű nyilvánosság is követhette a beszédeket, eseményeket. Horn Gábor az InfoRádióban azt mondta, „kényszerhelyzetbe került” a kormánypárt azzal, hogy Magyar Péter stábja is rendezvényt szervezett Kötcsére, ahol és amely eseményen keresztül hosszú évtizedeken át a Fidesz volt az a politikai erő, amely egyértelműen uralta a közbeszédet ebben az időszakban. Mint fogalmazott, évről évre Orbán Viktor és a Fidesz tartotta a „tanévnyitó értekezletet a politikában”.

Ehhez képest a szakértő szerint Magyar Péter a múlt hét végén „félig-meddig ellopta a show-t” azzal, hogy egy „bátor húzással” Kötcsére szervezett nagyszabású demonstrációt, ahol megítélése szerint „jól látszott a két világ közötti különbség”.

Megjegyezte: a Tisza Párt rendezvényén több ezren jelentek meg, a szimpatizánsok gyakorlatilag körbeölelhették Magyar Pétert, akivel sokan elbeszélgettek, fotózkodtak, és mint a közösségük reménységét, úgy hallgatták végig a beszédét. Horn Gábor hozzátette: a másik oldalon eddig hermetikusan elzárt rendezvény volt a kötcsei piknik, ahová fekete autók tömegei érkeztek, és csak keveset lehetett megtudni, mit történt a zárt ajtók mögött. Most azonban a nyilvánosság is beláthatott a „boszorkánykonyhába”. Mint mondta, az „eddigi dzsemboriból, zárt körű házibuliból nyilvános megmérettetés” lett, ami szerinte elvette az izgalmát ennek a hagyományos eseménynek.

Horn Gábor nem vett észre sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter beszédében „új, elementáris elemeket”. Meglepte azonban, hogy a miniszterelnök a beszéde végén „fenyegetőző” hangnemre váltott, amit az elemző nyilvánosan még nem látott tőle.

A Tisza Párt elnöke azzal húzott újat, hogy bemutatott két új prominens embert, aki csatlakozott köréhez.

Úgy véli, Kármán András talán pénzügyminiszter-jelölt lehet majd a szakmai és a politikusi múltja alapján. Az ellenzéki párt hétvégi rendezvényén pedig ismét ígéretet tettek a felszólalók arra, hogy visszaállítanák a kisvállalkozóknak szóló kedvezményes kata adózási formát, továbbá évi 200 ezer forintot ígértek SZÉP-kártyán a nyugdíjasoknak. A másik „új arc” Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének régióvezetője, aki szeptembertől a Tisza Párt harmadik alelnöke és turisztikai szakértője lesz.

Orbán Viktor beszédében sok más mellett azt harangozta be, hogy lesz újra Békemenet, még erősebb jelenlétet szeretne a digitális világban, továbbá újabb nemzeti konzultációra is lehet számítani a következő fél évben.

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, Orbán Viktor a Tusnádfürdőn tartott beszédéhez hasonlóan Kötcsén is teret engedett némi világpolitikai fejtegetésnek, és úgy tűnt, mintha „elemzői szerepbe helyezkedett volna”.

Orbán Viktor az Európai Unió jelenlegi formájának végét jósolja

Horn Gábor azt szűrte le a kormányfő beszédéből, hogy számára egyértelmű, Oroszország nyeri a háborút, továbbá vége van annak az európai uniós szövetségi rendszernek, amihez Magyarország tartozik, de „talán egy költségvetést még kibír”. Az elemző a kormányfőtől elhangzottak alapján arra következtet, hogy ha az Európai Unió a jelenlegi formájában és elvek szerint működik tovább, akkor Orbán Viktor szerint „egyrészt vége lesz az uniónak, másrészt nincs ott helyünk”. Horn Gábor szerint ilyen egyértelmű kijelentést eddig ezzel kapcsolatban nem tett a miniszterelnök.

A szakértő kiemelte, hogy Orbán Viktor visszatért ahhoz az ígérethez, ami 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is sikert hozott a Fidesz–KDNP-nek, vagyis: „folytatjuk”. Úgy véli, Orbán Viktor számára most nagyon fontossá vált a digitális világban való minél tartalmasabb és hangsúlyosabb jelenlét, ahol „valamilyen lemaradást érzékelhet”. Azt pedig „nyilvánvaló választási csalásnak” nevezte, hogy Orbán Viktor a Tisza Párt a „Fidesz által konstruált” adótervéről nemzeti konzultációt hirdetne meg. Horn Gábor ezt azzal indokolta, hogy szerinte közpénzből akarna a kormánypárt konzultációt indítani egy olyan programról, ami még nincs, nem ismertek a részletei, pontjai. Ráadásul Magyar Péter és a Tisza Párt szakértői cáfolták mindazokat a kritikákat, bírálatokat, amelyeket a Fidesz politikusai megfogalmaztak az ellenzéki párt lehetséges adóprogramjával kapcsolatban.

Visszatérés egy recepthez, ami már bevált?

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott, bizonyos értelemben „egy emberkísérlettel állunk szemben”, mert egyelőre nem tudható, hogy a kormány azon bírálata, amely szerint a Tisza Párt adókat emelne, ráég-e majd a kampányban Magyar Péter pártjára. Az ellenzéki politikus és támogatói ezt határozottan tagadják, a Fidesz azonban mégis ezt hangoztatja, így nyilvánvalóan az dönt majd, hogyan hat ez a választópolgárokra, magyarán kinek hisznek az emberek.

Horn Gábor felidézte, hogy a 2022-es kampányban is bizonyos témákban mást állított az ellenzék, mint a kormánypárt, végül működött a Fidesz kommunikációja, és elsöprő győzelmet aratott. Ezzel arra utalt, hogy hatékonynak bizonyult az a mondás, amely szerint ha Márki-Zay Péter lesz a miniszterelnök, akkor „háborúba viszi a gyermekeinket”. Az elemző szerint abban a kampányban sikerült a Fidesznek elhitetnie az emberek többségével, hogy ez valóságos lehet. Ebből a szempontból a megítélése szerint

a kormánypártoknak „van pozitív élményük”, mert működőképes volt az a modell.

Horn Gábor nem tudja, hogy ez a stratégia beválik-e a Tisza Párt adóprogramjával szemben, mert másképp hat az emberekre a háborútól való félelem, illetve a gazdasági, pénzügyi helyzet. Azt gondolja, távúton járnak azok, akik lebecsülik Magyar Péter kommunikációs lehetőségeit, mert ahogy rászervezett most Kötcsére, és ahogy „elvitte a show-t”, azt bizonyítja, tudja diktálni a tempót, és ez szerinte 2024 eleje óta így van. A Fidesz pedig arra törekszik az elemző szerint, hogy visszavegye a kommunikációs gépezet irányítását.

A Tisza Pártnak szakértelmet kellene tudnia felmutatni

Az elmúlt hónapokban többször érte az a kritika a Tisza Pártot, hogy nincs tagsága, nincsenek szakértői, és csak néha áll elő egy-egy új arccal. A szakértő szerint valóban nagy kérdés lesz a következő időszakban, hogy Magyar Péter és a stábja meg tud-e jelenni kormányzóképes erőként. Véleménye szerint ehhez

nem elegendő Magyar Péter önmagában, fel kell mutatnia nemcsak támogatókat, hanem valódi, hiteles szakértőket is, akik adott esetben kormánytagok is lehetnének.

Nagy feladat lesz a Tisza Párt számára 106 egyéni jelölt állítása is a jövő évi országgyűlési választásokra, ami Horn Gábor szerint nem lesz probléma az ellenzéki pártnak, de kérdés, mennyire lesznek alkalmasak ezek a személyek. Alapelvárás, hogy olyan jelölteket kellene találni, akik megfelelően képviselik a helyi, illetve az országos érdekeket.

„Most már kockáztatnia is kell Magyar Péternek”

Az elemző figyelmeztetett: minden új ember megjelenése kockázat is egyben Magyar Péter és pártja számára, hiszen a politika is egy szakma, ami ugyan tanulható, de „nem lesz senkiből sem automatikusan politikai szereplő csak attól, mert valakik rámutatnak”. Mint mondta, ez a kérdés igazi nagy veszélyforrás Magyar Péternek, de ahogy telik az idő, úgy fog nőni az igény arra, hogy mutassa be a Tisza Párt leendő képviselőit, politikusait.

Horn Gábor szerint Kármán András mostani színre lépése ugyanakkor egyértelműen előrelépés a Tisza Párt szemszögéből. Úgy véli, a közgazdász, korábbi államtitkár határozott, egyértelmű álláspontot képvisel, ez tapasztalható volt a mostani megszólalásánál is. Kármán András ugyanakkor 2010 nyarától szűk másfél évig volt a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős államtitkára, ez pedig Horn Gábor szerint nehezen összeegyeztethető azzal a szöveggel, amit Magyar Péter már régóta mond, ami szerint aki az elmúlt húsz évben politikai szerepet vállalt, az nem tűnhet fel a Tisza Párt környékén.

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke végül elmondta: több személyi választás, ügy vagy program felvet kérdéseket, de azt gondolja, nem lehet a semmiből előrángatni valódi szakértelemmel, tudással, háttérrel rendelkező embereket, ezért várakozása szerint láthatunk még ilyen lépéseket Magyar Pétertől, amelyek rejtenek magukban kockázatokat, de elkerülhetetlen, hogy folyamatosan új arcokat mutasson be időről időre.